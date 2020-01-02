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  4. İki yıl önce 79 koyunu çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

İki yıl önce 79 koyunu çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

İki yıl önce 79 koyunu çaldığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Karaman'da iki yıl önce 79 küçükbaş hayvanı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Taşkale köyünde yaşayan M.S. (57), 10 Ağustos 2018'de jandarmaya giderek 79 koyunun çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucu olayı gerçekleştiren kişinin M.Y. (39) olduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda şüpheli M.Y'yi gözaltına aldı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık Jandarma Karaman koyun

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