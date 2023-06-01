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İki yıl sonra komadan çıktı, 'yürüyemez' denilirken ayağa kalktı! Ama asıl kabusu uyanınca yaşadı... Unuttuğu şifre başına bela oldu

01.06.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası komaya giren ve 752 gün sonra komadan çıkan Semih Taşdemir, kendine geldiğinde büyük şok yaşadı. Doktorlar bir daha ayağa kalkamayacağını söylerken, Taşdemir iki yıl sonra yürümeyi başardı. Adeta hayata yeniden başlayan Taşdemir, unuttuğu şifre yüzünden bu kez dolandırıcıların hedefi oldu.

İki yıl sonra komadan çıktı, 'yürüyemez' denilirken ayağa kalktı! Ama asıl kabusu uyanınca yaşadı... Unuttuğu şifre başına bela oldu

Antalya'da 2015 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası komaya giren Semih Taşdemir, 752 gün sonra komadan çıkmayı başardı. Beslenmesi için boğazına delik açılan ve 29 ameliyat geçiren Taşdemir, uyandığında hiçbir yerini hareket bile ettiremiyordu. Tedavi için gelen doktor ve fizyoterapistler, Taşdemir’in bir daha ayağa kalmayacağını söyledi. Taşdemir, arkadaşının önerdiği fizyoterapistle iki yıllık tedavinin ardından yürümeye başladı.

GÖREN 'MUCİZE' DİYOR

Hastaneden çıktığında parmaklarını dahi açamayan ve ellerini kullanmasına ‘mucize’ olarak bakılan Taşdemir, şimdi ise mesleğine geri döndü.

ŞİFREYİ UNUTUNCA KABUSU YAŞADI

Semih Taşdemir, geçen ay işi için kullandığı bilgisayarın şifresini unutunca çözüm bulmaya çalışırken, sosyal medyadan M.B. isimli kişinin mesaj atıp bilgisayarını açabileceğini, işlem karşılığında 250 lira istediğini, bir haftada tamamlayacağını söylediğini belirtti.

"METİNLER GÖNDERİP, PARA İSTEMEYE BAŞLADI”

Taşdemir, M.B.’ye parayı gönderdiğini ve devamında yaşananları anlatarak, “İlk olarak inanmadım ancak devam ettim. Bana açacağını söyleyip bekletmeye başladı. Ardından bana hazır metinler göndermeye başladı. Sanki sistemden gelmiş gibi metinler gönderip, para istemeye başladı” dedi.

"SÜREKLİ BENİ OYALADI"

Son ana kadar dolandırıldığını anlamadığını belirten Taşdemir, “Sistemden bilgisayarın kilidini açacağını söyleyerek benden sürekli para istemeye başladı. Mesaj olarak gelen hazır metinlerde de bir miktar para yatırmam gerektiği, sonrasında paranın iade edileceği yazıyordu. Ben de bu profesyonelce hazırlanmış, hazır metinlere inandım. Sürekli ‘bilgisayar henüz açılmadı’ diyerek beni oyaladı. Bu sırada da benden para istemeye devam etti” diye konuştu.

“BENİ HER YERDEN ENGELLEDİ”

Dolandırıldığını anlayınca duruma üzüldüğünü ve polise şikayetçi olduğunu söyleyen Taşdemir, “Bir hafta sonra ‘bilgisayarınız açıldı’ dedi. Eve gittim baktım bilgisayar açılmamıştı. Orada dolandırıldığımı anladım. Bir süre sonra beni her yerden engelledi. Parça parça istediği miktarlarla yaklaşık 10 bin liraya yakın para gönderdim. Bu sürede diğer işlerimi de yapamadım” diye konuştu.

(DHA)


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antalya dolandırıcı

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