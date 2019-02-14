"İki yılda 350 terörist ikna edildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma ve polisten timler oluşturduklarını belirterek, "Bütün teröristlerin ailelerine gidiyorlar, diyorlar ki 'oradakini ikna edin, getirin, adalete teslim olsun.' Son iki yılda 350 ikna yapıldı." dedi.

Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde engelli ve yaşlılarla bir araya geldiği toplantıda, bir yıl önce Irak'ın kuzeyinde devlet kurulması için referandum yapıldığını anımsattı.

"Coğrafyamıza hançer saplayacaklardı. İran ve Irak ile aramızın çok da iyi olmadığı bir araya geldik. Tezgahı kurmuştu okyanus ötesinden Amerika. Ne oldu? O tezgah da irademizle ve kararlılığımızla bozuldu." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"İstediği, Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar bir hat çekip Türkiye'nin Orta Doğu ile gönül coğrafyasıyla tarihin kendisine emanet ettiği coğrafyayla arasını bozmaktı, arasına duvar örmekti. Ne oldu, becerebildi mi? Biz büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Bu coğrafyada bizim olmadığımız, bizim karar vermediğimiz hiçbir oyuna müsaade etmeyiz."