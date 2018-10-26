İki yılda 5 bin sahipsiz hayvana şifa dağıttı

Doğubayazıt Belediyesi Veteriner Hekimi Mahmut Babur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevlendirme yapılan belediyelerle bölgede hayvan haklarını ön plana çıkaran ve onlara sahip çıkan önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Doğal ortamlarında aç, susuz kalmış veya yaralı durumda bulunan sokak hayvanlarını bakımevine getiren belediye, bu hayvanların hem tedavilerini yaptırıyor hem de küpeleme işlemlerinin ardından mikroçip yöntemiyle kayıt altına alıyor.

Bölgede önemli eksiklerin başında gelen söz konusu bakımevini kurarak sahipsiz hayvanlara hizmet veren belediye, iki yılda 5 bin sokak hayvanının bakım ve tedavisinin gerçekleştirilmesini sağladı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesi, 2017'de 1,5 milyon liralık kaynakla 16 dekar alan üzerinde Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Bahçeli Yaşam Alanı kurdu.

Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesince sokak hayvanlarını koruma altına almak ve tedavilerini üstlenmek amacıyla hayata geçirilen hayvan bakımevi, iki yılda 5 bin sokak hayvanının bakım ve rehabilitasyonunu gerçekleştirdi.

Doğubayazıt'ta görevlendirmenin ardından iki sene içerisinde hem eski hem de yeni bakım evinde 5 bin sahipsiz hayvanın bakım ve rehabilitasyonunu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Babur, "İki yılda 5 bin sahipsiz hayvanın tedavi ve bakımlarını yaptık. Bunlardan 2 bin 500 tanesini kısırlaştırarak kontrol altına aldık." dedi.

- "Bakımevimiz bölgedeki diğer belediyeler için umut oldu"

Babur, barınakta çevre il ve ilçelere de hizmet verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Çevre il ve ilçelerde görevlendirme yapılan belediyelerle de ihtiyaç duyulduğunda birlikte çalışıyoruz. Örneğin Van'ın Çaldıran Belediyesi ile yaptığımız anlaşma gereği bu ilçeden gelen sahipsiz hayvanların bakımını merkezimizde yapıyoruz. Bunun yanı sıra Ağrı'nın Diyadin, Taşlıçay, Hamur ilçelerine de ihtiyaç duyduklarında hizmet veriyoruz. Yeni bakımevimiz bölgedeki diğer belediyeler için umut oldu."

Bakımevinin hayvanların kayıt altına alındığını da vurgulayan Babur, "Şu anda da Diyadin'in köylerinden getirdiğimiz sokak hayvanlarının kısırlaştırmalarını yapıyoruz. En son aşamada ise küpeleme çalışmalarını yapıp, mikroçip yöntemiyle kayıt altına alacağız." bilgisini paylaştı.

