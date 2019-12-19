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İki yıldır ayrı yaşayan eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 17:01 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'de 48 yaşındaki Gülderen Yıldırım'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan, iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Bayram Y.(51) polis tarafından yakalandı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de 48 yaşındaki Gülderen Yıldırım'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan, iki yıldır ayrı yaşadığı eşi Bayram Y.(51) polis tarafından yakalandı. Gülderen Yıldırım'ın daha önceden eşi hakkında bir aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak araları iyi olduğu için bu süreyi uzatmadığı tespit edildi. Şüphelinin sorgusuna Asayiş Şube Müdürlüğünde devam ediliyor.

CİNAYET SABAH SAAT 07.00 DE İŞLEDİ
Bahçelievler, Merkez mahallesinde bu sabah saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda Gülderen Yıldırım bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

SAAT 11'DE KADIKÖY'DE YAKALANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada cinayeti işleyen kişinin Gülderen Yıldırım'ın ayrı yaşadığı eşi olduğunu tespit etti. Şüphelinin izi kısa süre sonra Kadıköy, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Rasimpaşa Mahallesi üzerinde bulundu. Saat 11.00 sıralarında eşkale uyan bir kişinin yolda yürüdüğünü tespit eden ekipler kısa süre içinde şüpheliyi gözaltına aldı.

KORUMA KARARINI ARALARI İYİ DİYE UZATMAMIŞ
Yapılan soruşturmada Gülderen Yıldırım ve eşi Bayram Y.'nin boşanma aşamasında oldukları ve iki yıldır ayrı yaşadıkları tespit edildi. Gülderen Yıldırım'ın, 16 Ekim 2019 tarihinde Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek “Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma" konusuyla ilgili eşinden şikayetçi olduğu ve bunun üzerine 23 Ekim 2019 tarihinden geçerli olmak üzere 1 ay süreyle koruma tedbiri uygulattığı belirlendi. Bu kararın 23 Kasım 2019 günü sona erdiği, Gülderen Yıldırım'ın bu süreçte eşiyle arasının iyi olduğunu belirterek ek süre talep etmediği öğrenildi.
Şüpheli Bayram Y.'nin Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

(FOTOĞRAF)

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