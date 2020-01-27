İki yıldır çektiği şiddetli baş ağrısından 6 saatlik operasyonla kurtuldu

Başvurduğu hastanelerde tanı konulamayan Özgil, tavsiye üzerine HRÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gülyara Çiğdem tarafından muayene edilen çocuğun beyninin sol tarafının kitle ile kaplandığı belirlendi. Çiğdem ve ekibince, "nöronavigasyon" sistemiyle beyin haritası çıkarılan çocuk, 6 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Özgil, iki yıl önce baş ağrısı ve konuşma bozukluğu yaşamaya başlayınca ailesi tarafından kentteki bir hastaneye götürüldü. Burada hastalığına tanı konulamayan çocuk, ağrıları devam edince Gaziantep'teki sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Fatma Özgil'in rahatsızlığına uzun süre tanı konulamadığını belirten Çiğdem, "Küçük kızımız rahatsızlığı nedeniyle birçok hastaneye gitmiş ve ağrı kesici verilip gönderilmiş. Bize geldiğinde beynin sol kısmında büyük bir kitle tespit ettik. Operasyonu 'nöronavigasyon' sistemiyle yaptık. Bu sistem arabalarda ve cep telefonlardaki GPS sistemine çok benziyor. Ameliyat öncesi beynin 1 milimetrelik kesitler halinde MR'ı çekildi. Beyin haritasını çıkarıp operasyonu yaptık. Bu sayılı merkezde uygulanan bir sistem. 6 saatlik operasyonla beyindeki kitleyi temizledik. Hastamız taburcu oldu. Kontrollerini de yaptık, şikayetiyle ilgili artık bir problemi bulunmuyor." diye konuştu.

- Erken tanı ve tedavi çok önemli

Çiğdem, son dönemde bu tür vakaların arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarda kanserojen maddelere maruz kalma riski daha fazla oluyor. Şüphelenildiğinde veya genetik olarak kansere daha yakın olanların, beyin ve sinir cerrahisine kliniklerine başvurması gerekiyor. Erken tanı ve tedavi çok önemli. Sağlığı tehdit eden bu tür tümörler, genetik yatkınlık veya kanserojen maddelere maruz kalma gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor. Ağrı kesicilerle kontrol altına alınamayan şiddetli baş ağrısı, vücudun farklı bölgelerinde güç veya his kaybı bulunanlarda detaylı araştırma yapılması gerekiyor. Bu tür şikayetleri olan herkes, beyin ve sinir cerrahisi kliniklerine başvursun."