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İki yıldır çektiği şiddetli baş ağrısından 6 saatlik operasyonla kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da şiddetli baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanelerde iki yıldır rahatsızlığına tanı konulamayan 8 yaşındaki çocuğun beynindeki tümör, HRÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 6 saatlik operasyonla alındı - HRÜ Öğretim Görevlisi Dr. Gülyara Çiğdem: - "Erken tanı ve tedavi çok önemli. Sağlığı tehdit eden bu tür tümörler, genetik yatkınlık veya kanserojen maddelere maruz kalma gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor"

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da şiddetli baş ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanelerde iki yıldır rahatsızlığına tanı konulamayan 8 yaşındaki Fatma Özgil, Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 6 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Özgil, iki yıl önce baş ağrısı ve konuşma bozukluğu yaşamaya başlayınca ailesi tarafından kentteki bir hastaneye götürüldü. Burada hastalığına tanı konulamayan çocuk, ağrıları devam edince Gaziantep'teki sağlık kuruluşlarına götürüldü.

Başvurduğu hastanelerde tanı konulamayan Özgil, tavsiye üzerine HRÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gülyara Çiğdem tarafından muayene edilen çocuğun beyninin sol tarafının kitle ile kaplandığı belirlendi. Çiğdem ve ekibince, "nöronavigasyon" sistemiyle beyin haritası çıkarılan çocuk, 6 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Dr. Gülyara Çiğdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağrı kesicilerle kontrol altına alınmayan şiddetli baş ağrılarına çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Fatma Özgil'in rahatsızlığına uzun süre tanı konulamadığını belirten Çiğdem, "Küçük kızımız rahatsızlığı nedeniyle birçok hastaneye gitmiş ve ağrı kesici verilip gönderilmiş. Bize geldiğinde beynin sol kısmında büyük bir kitle tespit ettik. Operasyonu 'nöronavigasyon' sistemiyle yaptık. Bu sistem arabalarda ve cep telefonlardaki GPS sistemine çok benziyor. Ameliyat öncesi beynin 1 milimetrelik kesitler halinde MR'ı çekildi. Beyin haritasını çıkarıp operasyonu yaptık. Bu sayılı merkezde uygulanan bir sistem. 6 saatlik operasyonla beyindeki kitleyi temizledik. Hastamız taburcu oldu. Kontrollerini de yaptık, şikayetiyle ilgili artık bir problemi bulunmuyor." diye konuştu.

- Erken tanı ve tedavi çok önemli

Çiğdem, son dönemde bu tür vakaların arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarda kanserojen maddelere maruz kalma riski daha fazla oluyor. Şüphelenildiğinde veya genetik olarak kansere daha yakın olanların, beyin ve sinir cerrahisine kliniklerine başvurması gerekiyor. Erken tanı ve tedavi çok önemli. Sağlığı tehdit eden bu tür tümörler, genetik yatkınlık veya kanserojen maddelere maruz kalma gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor. Ağrı kesicilerle kontrol altına alınamayan şiddetli baş ağrısı, vücudun farklı bölgelerinde güç veya his kaybı bulunanlarda detaylı araştırma yapılması gerekiyor. Bu tür şikayetleri olan herkes, beyin ve sinir cerrahisi kliniklerine başvursun."

Hastayı ziyaret eden HRÜ Başhekimi Ahmet Güzelçiçek de hastanede çok önemli ve başarılı ameliyatların yapıldığına işaret ederek, "Küçük kızımızın beynindeki kitle, beyin ve sinir cerrahisinde başarılı operasyonla alındı. Bu bizi çok memnun etti. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

- "Kızım artık rahat okula gidebilecek"

Baba Ahmet Özgil de kızının uzun zamandan beri şiddetli baş ağrısı çektiğini anlattı.

Fatma'nın başarılı geçen ameliyat sonrası taburcu edildiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Özgil, "Kızım ağrıları nedeniyle çok acı çekiyordu. Bu nedenle eğitimi zaman zaman aksıyordu. Şükürler olsun kızım ameliyat oldu ve beynindeki tümör alındı. Acılarından kurtuldu. Şu anda gayet iyi. Okula rahat şekilde gidecek inşallah. Kızımın sağlığına kavuşmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Özgil Harran Üniversitesi HRÜ Nöronavigasyon Şiddetli baş ağrısı

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