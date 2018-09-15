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İki yıldır haber alamadığı oğlunu görmek istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 13:13 | Son Güncelleme

Sedat ÜNAL FETHİYE (Muğla), DHA) MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan turizmci 52 yaşındaki Mehmet Ali Yurtbak, nikahsız yaşadığı Rus uyruklu 40 yaşındaki Elena Arakcheeva'nın 2 yıl önce 4 yaşındaki oğlu Deniz'i de alarak Moskova'ya gittiğini, sonrasında hiçbir haber alamadığını söyledi.

Sedat ÜNAL FETHİYE (Muğla), DHA) MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan turizmci 52 yaşındaki Mehmet Ali Yurtbak, nikahsız yaşadığı Rus uyruklu 40 yaşındaki Elena Arakcheeva'nın 2 yıl önce 4 yaşındaki oğlu Deniz'i de alarak Moskova'ya gittiğini, sonrasında hiçbir haber alamadığını söyledi. Oğlunu çok özlediğini ve görmek istediğini belirten Yurtbak, yetkililerden yardım istedi. Uzun yıllar Norveç'te çalıştıktan sonra Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen ve Ölüdeniz'de turizm sektörüne yönelen Mehmet Ali Yurtbak, 2013 yılında kentteki bir emlakçıda çalışan Rus uyruklu Elena Arakcheeva ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık yapan çift, daha sonra sevgili oldu. Önceki birlikteliğinden bir kızı olan Arakcheeva, tanıştıkları yıl Mehmet Ali Yurtbak'tan hamile kaldı ve Fethiye'de doğum yaptı. Çift, dünyaya gelen oğullarına Deniz ismini verdi. Yaklaşık 3 yıl süren birlikteliklerinde tartışmalar yaşamaya başlayan çiften Arakcheeva, polise giderek, Yurtbak için uzaklaştırma kararı çıkarttı. 2016'nın Aralık ayında evi de terk eden Arakcheeva, oğlu Deniz'i ve 11 yaşındaki kızını da yanına alıp, Türkiye'den ayrıldı. Oğlunun Moskova'ya gittiğini öğrenen ve çocuğunu görmek için girişimlerde bulunan Mehmet Ali Yurtbak, sonuç alamadı. Yurtbak, Beraber yaşıyorduk. Ben evlenmek istemediğimi, çocuk da istemediğimi şart koştum. Ama çocuğumuz oldu. Bir süre sonra tartışmalar başladı. Ayrı yaşamaya başladık. Çocuğumu kaçıracak diye şüphelendim ve mahkemeye dilekçe verdim. Ama hiç kimse bir şey yapmadı ve kadın oğlumu da alıp Rusya'ya gitti. Yanlarına gitmeyi düşündüm. Ama birçok arkadaşım güvenli olmayacağını ve gitmemem gerektiğini söyledi. Çocuk babasız bir şekilde büyüyor. Bende şimdiki halini gösteren bir fotoğrafı dahi yok. Babasını tanımadan büyüyor dedi. Çocuğunu görmek, hatta nüfusuna almak istediğini belirten Yurtbak, yetkililerden kendisine yardımcı olmamaları istedi.

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