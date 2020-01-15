İki yıldır kaçmayı başaran şahıs jandarmadan kaçamadı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay hapis cezası olan ve 2 yıldır firari durumda bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı.

Hakkında ’Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T.’nin son iki yıldır firari durumda olduğu ve farklı adreslerde saklandığı öğrenildi. Şahsın Sarıgöl ilçesi Çimentepe Mahallesi’ndeki kendi evine geldiği bilgisini alan Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıgöl Sulh Ceza Mahkemesinden alınan ev arama kararına istinaden harekete geçerek bu sabah saat 07.00’de C.T. (37) isimli şahsı ikametinde yakaladı. C.T. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Alaşehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.



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