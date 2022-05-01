İki yılın ardından Beyaz Saray muhabirleri yemeği

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin yemeğini eski Başkan Donald Trump boykot ediyordu. İki yıllık salgın ardından gerçekleştirilen yemeğe 6 yıl sonra Amerika Başkanı katılmış oldu.

Biden gecedeki konuşmasında, kendisine olan destek oranınan daha az destek oranına sahip bir grup Amerikalı’yla birlikte olmaktan heyecanlı olduğunu söyledi.

Başkan Biden’ın bu sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Ukrayna savaşından bahsederken Biden, savaşı takip eden gazetecilerden övgüyle bahsetti.

Biden, demokrasiden bir zehrin geçmekte olduğunu, dezenformasyonun büyük oranda yükelişiyle özgür basının öneminin geçen yüzyıldan daha önemli hale geldiğini kaydetti.

Geceye Trevor Noah’ın esprileri damga vururken, Başkan Joe Biden kapanışta Rusya Cumhurbaşkanı Putin’e atıfta bulunmayı ihmal etmedi.

Amerika Başkanı, “Trevor iyi haber şu ki Amerika Başkanı’nı eleştirdin ve Moskova’dakinin tersine cezaevine gitmeyeceksin” dedi.

Gecenin organizatörleri katılımcıların hepsinin Corona testi olmasını istedi.

Washington'da son dönemde vaka sayısı önemli oranda artmış durumda.

Başkan Biden da önlem olarak gecenin yemek kısmına katılmadı.

Geceye yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği 1914 yılında kuruldu. 1921 yılından bu yana da bu etkinlik düzenleniyor.

