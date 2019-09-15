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İki yolun ortasında kalan cami dikkat çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 10:27 | Son Güncelleme

ANTALYA'da imar değişikliklerinin ardından iki yolun ortasında kalan cami, ilginç görüntüsüyle dikkati çekiyor.

İki yolun ortasında kalan cami dikkat çekiyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da imar değişikliklerinin ardından iki yolun ortasında kalan cami, ilginç görüntüsüyle dikkati çekiyor.
Antalya'nın Kepez ilçesinde Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde 1980'li yılların başında inşaa edilen Uhut Camii'nin bulunduğu bölgede farklı tarihlerde imar değişiklikleri yapıldı. Daha önce tarlalardan oluşan mahallede zamanla konut sayısı arttı. İmardan sonra yolların da yapıldığı mahallede, Uhut Camii'nin yer aldığı caddeye Elmalılı Hamdi Yazır adı verildi. Ancak imar çalışmalarının ardından mahallenin en eski camisi iki yolun ortasında kaldı.
Daha çok gecekondulaşmanın yer aldığı mahallede kentsel dönüşüm kararının ardından 3 yıl önce caminin yıkılmasına karar verildi. Yakın bölgede başka cami olmaması nedeniyle belediye, yeni bir cami yapılana kadar Uhut Camii'nde ibadetin devamına karar verdi. İki yolun ortasında kalan camiyi ilk görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
YENİ CAMİDE SONA YAKLAŞILDI
Diğer yandan yapımı devam eden yeni Uhut Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. 2 bin metrekare alanda inşası süren camiye mahallede yaşayan vatandaşlar da destek veriyor. Mahallenin kadınları her cuma sabah erken saatlerde bir araya gelerek gözleme yapıyor. Kadınların yaptığı gözlemeler ise erkekler tarafından Antalya'nın farklı camilerinde satılıyor. Elde edilen gelir inşaat giderleri için kullanılıyor.

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İki yolun ortasında kalan cami dikkat çekiyorİki yolun ortasında kalan cami dikkat çekiyorİki yolun ortasında kalan cami dikkat çekiyorİki yolun ortasında kalan cami dikkat çekiyor

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