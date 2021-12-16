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İki Yunan'a Türkiye için casusluk yaptıkları suçlamasıyla ceza

16.12.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki Yunan vatandaşının Rodos adasındaki bir mahkeme tarafından Türkiye için casusluk yapmaktan hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Yunan devlet televizyonu ERT'de yer alan haberde, iki Yunan vatandaşının Rodos adasındaki bir mahkeme tarafından Türkiye için casusluk yapmak suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı, mahkemenin "önyargılı hareket ettiğini" söyleyerek kararı kınadı.

Açıklamada, sözleşmeli sekreter olarak görev yapan konsolosluk çalışanının 18 Aralık 2020 tarihinde tutuklandığı belirtilerek sürecin "usülsüz" işletildiği savunuldu. Bakanlık, Türkiye'nin Yunan iç hukuku ve uluslararası hukukun olanak sağladığı tüm adımları atacağını kaydetti.

Adadaki Türk konsolosluğunda çalışan 36 yaşındaki kişiye 5 yıl hapis cezası verildi. ERT'nin haberinde daha önce bir feribotta aşçılık yaptığı belirtilen 53 yaşındaki ikinci kişiye de dört yıl hapis cezasının verildiği aktarıldı. Ancak bu kişinin şartlı olarak serbest bırakıldığı ifade ediliyor.

Ceza alan ikinci sanığın Rodos'tan Türkiye kıyılarının hemen dışındaki Yunan adası Meis'e giden bir feribotta çalıştığı belirtiliyor.

Yunanistan'daki Müslüman azınlığına mensup oldukları belirtilen iki kişinin kararı temyiz ettikleri kaydedildi. Geçen yıl tutuklanan bu kişilerin Yunan donanmasına ait gemilerin konumlarını aktardığı iddia edilmişti.

AFP / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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