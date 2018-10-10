Yaptığı makyajla profesyonel makyözlerin bile beğenisini kazanan şarkıcı İrem Derici, son günlerde yaptığı bu tarz paylaşımlarla dikkat çekiyor. Gelen yorumlara aldırmadan öncesi ve sonrası paylaşımlarında bulunan ve makyajla geçirdiği değişimi gözler önüne seren Derici, son yaptığı paylaşımla bu işi başka bir boyuta taşıdı. Fotoğrafı ikiye bölen ve bir tarafında makyajlı göründüğü hali de bulunan Derici, sağ tarafa İrem yazarken makyajlı göründüğü tarafa da İrem Derici yazarak sahneye çıkınca bambaşka bir görüntüye ve karaktere büründüğünün sinyalini verdi.

GELEN YORUMLAR SİLDİRDİ

Şarkıcı İrem Derici’nin büyük bir cesaretle paylaştığı bu kare bir süre sonra ortadan kalktı. Daha önce de bu tarz paylaşımlarda bulunan ve eleştiri bombardımanına tutulan Derici’nin son yaptığı paylaşımın altına gelen ağır laflardan biri de ‘İki yüzlü İrem’ şeklindeki satırlar oldu. Derici hiç şüphesiz bu tarz ağır eleştirilerin ardından fotoğrafını paylaşımdan kaldırdı.



