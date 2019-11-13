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İki zorba, polise mukavemetten beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:36 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de üniversite öğrencisi A.D.'yi (25) darbedip, cüzdan ve cep telefonunu alarak gasbeden, olay sonrası gittikleri hastanede polise mukavemette bulunan Nihat Yıldız (21) ve Burak Baştürk (24), polise mukavemet suçundan yargılandıkları davada beraat etti.

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de üniversite öğrencisi A.D.'yi (25) darbedip, cüzdan ve cep telefonunu alarak gasbeden, olay sonrası gittikleri hastanede polise mukavemette bulunan Nihat Yıldız (21) ve Burak Baştürk (24), polise mukavemet suçundan yargılandıkları davada beraat etti. Halen tutuklu bulunan sanıkların gasp ve adam yaralama suçundan yargılamalarının devam ettiği belirtildi.

Olay, 24 Eylül günü bir parkta meydana geldi. Parkta oturan üniversite öğrencisi A.D. ve arkadaşlarının yanına gelen Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, iddiaya göre 'Buranın abisi biziz' deyip, A.D.'yi dövmeye başladı. Diğer gençleri bıçak göstererek uzaklaştıran Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, A.D.'nin cep telefonunu ve cüzdanını gasbetti. A.D.'yi yakındaki su kanalına atmak üzereyken, ihbar üzerine gelen polis ekiplerini gören Nihat Yıldız ve Burak Baştürk kaçarak uzaklaştı.

İki şüpheli, içlerinden birinin rahatsızlığı için gittikleri hastanede A.D. ve yakınlarıyla karşılaştı. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Araya giren polislere bağırıp hakaret eden şüpheliler, ellerini kollarını sallayarak ayrıldı. Şüphelilerin hastanede yaşattıkları o anlar, A.D.'nin babası İ.D. tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bir gün sonra gözaltına alınan Nihat Yıldız ve Burak Baştürk, hem gasp ve adam yaralama, hem de polise mukavemet suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Burak Baştürk ve Nihat Yıldız, haklarında açılan davalarda, polise mukavemet suçundan beraat etti. Halen tutuklu bulunan iki sanığın gasp ve adam yaralama suçundan yargılamalarının devam ettiği belirtildi.

Nihat Yıldız, yaşanan olayın ardından ifadesinde pişman olduğunu söyleyip, "Polisi ittirdim, çünkü alkollüydüm. Bir boşluğa düştüm, o boşlukta da bu olaya düştüm. Özür dileyecektim" diyerek kendini savunmuştu.

Saldırıya uğrayan A.D. ise, yaşadığı olayı, "Dişleri kilitlenmişti, gözleri deli deli bakıyordu. Bıçaklamasınlar diye dayağa razı oldum" diye anlatmıştı.

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