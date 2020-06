İkili Tarama Testi: Neden ve Nasıl Yapılır? Sonuçların Yorumları

Bu olası durumların tespiti için gebeliğin 11-14. haftaları arasında yapılan ense kalınlığı testi olarak da bilinen, gebelikte bebekte oluşabilecek kromozomal anomalileri tespit etmek için yapılan bir testtir. İkili tarama testi sonuçlarına göre, bebekte trizomi 21 (Down sendromu) ve trizomi 18 (Edward sendromu) kromozomal anomalilere bebekte rastlanma riski tespit edilir. Bu hastalıklar bazı organlarda rastlanan anomaliler ve zeka geriliği hastalıklarıdır.

Gebeliğinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini elbette her anne ister. Bebeğinin sağ salim, hiçbir sağlık problemi yaşamadan dünyaya gelmesini. Ancak bazı durumlarda annenin de elinde olmayan sebepler yüzünden işler yolunda gitmeyebilir.

İkili tarama testi hamileliğin 11-14. haftaları arasında anneden kan örneğinin alınmasıyla yapılır. Bu kanda gebelikte yapılan kan testleri gibi beta-HCG ve PAPP-A düzeyleri ölçülerek, annenin yaşı ve diğer özellikleri ile karşılaştırılarak bilgisayar ortamında sonuç belirlenir. Hamilelikte ikili teste, ense kalınlığı testi (NT) eklenirse daha net ve doğruluk payı yüksek bir sonuca ulaşılır. Bu test şekline ise kombine test (ikili kombine test) denir. İkili testle, ense kalınlığı testinin kombine edilerek uygulanması ile yapılan bir testtir. Sadece ikili test taraması ile down sendromlu bebeklerin %65 kadarı tespit edilebilirken, kombine test taraması ile %85 gibi yüksek bir oranda tespit edilmesine olanak verir. Ancak bu testlerin ikisinde de, down sendromlu bebeklerin tamamı tespit edilemez. İkili test sonuçları bu kromozomal anomalileri kesin olarak tespit edemez, sadece ne kadar oranda risk teşkil ettiğini, riskin normalden yüksek olup olmadığını tespit edebilir. Eğer kesin sonuçlara ulaşılmak istenirse o zaman CVS ve amniyosentez yöntemlerine başvurulması gerekir.

Anne karnındaki bebekte, down sendromu ya da kromozal anomaliler var mı yok mu bunun tespitinin yapılması için yapılır, aynı zamanda fetusta görülebilecek yapısal anomalilerin tespitinde, ikiz üçüz gebeliklerin varlığının tespit edilmesinde ve ayrıca belirti vermeyen gebelik kayıplarının tespit edilmesi için yapılır.

İkili Tarama Test Sonucu Nasıl Olmalıdır?

İkili test sonucu Down sendromlu bebek için en yüksek risk sınırı 1/270 olarak belirlenir. Sonuç eğer 1/270’den yüksek çıkarsa mesela 1/200 gibi, bu durumda bebeğin down sendromlu olma riski normalden daha yüksektir. Ancak tabii ki bu tanı kesin değildir, bebek normal de olabilir. Kesin tanının konulabilmesi için, Amniyosentez veya CVS testlerinin yapılması şarttır. İkili test sonucunda, Edwars sendromu (trizo 18) için en yüksek sınırsa, 1/100 olarak kabul edilir. Ancak değer daha yüksek çıkarsa, örneğin 1/80 gibi, bu durumda bebekte Edward sendromu olma riski yüksektir. Tabii yine down sendromunda olduğu gibi, bebek normal de olabilir. Kesin tanının yapılabilmesi için, amniyosentez veya CVS testlerinin yapılması gerekir.

Burun Kemiği Ölçümü (Nazal bone) Nedir?

Hamileliğin 11-14. haftalarında, ultrasonda bebeğin burun kemiğinin tespiti %98 oranında yapılabilir, %2’sinde yapılamaz. Nazal kemiğinin ultrasonda görülememesi, Trizomi olma riskini arttırır. Down sendromu riski bulunan fetusların %70 oranında burun kemiğinin tespiti ultrason ortamında yapılamaz. Edward sendromu riski taşıyan fetusların ise %50’sinde nazal burun kemiği görülemez. Bu sebeple ikili tarama testiyle ultason kombineli şekilde uygulanırsa, bu hastalıkların tespit edilme şansı o kadar fazla olur.