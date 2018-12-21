"İkili ticarette hedefimiz 1 milyar dolar"

ANKARA/VALETTA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Malta ile) İkili ticaret hacmimizi bu yıl muhtemelen 600 milyon dolara çıkarmayı amaçlıyoruz ama asıl öncelikli ortak hedefimiz bir milyar dolar." dedi.

Malta'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu, başkent Valetta'da mevkidaşı Carmelo Abela ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, "Türkiye ile Malta arasında siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi: Akdeniz'de karşılıklı saygı ve refah modeli yaratılması" toplantısının ardından mevkidaşı Abela ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Malta'ya üçüncü ziyaretini yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, geçen sene iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yılının kutlandığını hatırlattı. Çavuşoğlu, bu vesileyle Ankara'da açılan Malta Büyükelçiliğinin ikili ilişkilere olan katkısından bahsetti.

"Özellikle geçen sene ortak çabalar ve karşılıklı ziyaretler sayesinde ikili ilişkilerimizi birçok alanda derinleştirdik ve güçlendirdik." diyen Çavuşoğlu, 2017'de ikili ticaret hacminin iki katına çıktığını aktardı.