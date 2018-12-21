"İkili ticarette hedefimiz 1 milyar dolar"

ANKARA/VALETTA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Malta ile) İkili ticaret hacmimizi bu yıl muhtemelen 600 milyon dolara çıkarmayı amaçlıyoruz ama asıl öncelikli ortak hedefimiz bir milyar dolar." dedi.
Malta'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Çavuşoğlu, başkent Valetta'da mevkidaşı Carmelo Abela ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, "Türkiye ile Malta arasında siyasi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi: Akdeniz'de karşılıklı saygı ve refah modeli yaratılması" toplantısının ardından mevkidaşı Abela ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Malta'ya üçüncü ziyaretini yaptığını söyleyen Çavuşoğlu, geçen sene iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yılının kutlandığını hatırlattı. Çavuşoğlu, bu vesileyle Ankara'da açılan Malta Büyükelçiliğinin ikili ilişkilere olan katkısından bahsetti.
"Özellikle geçen sene ortak çabalar ve karşılıklı ziyaretler sayesinde ikili ilişkilerimizi birçok alanda derinleştirdik ve güçlendirdik." diyen Çavuşoğlu, 2017'de ikili ticaret hacminin iki katına çıktığını aktardı.
Bakan Çavuşoğlu, "Bu yıl ikili ticaret hacmimizi muhtemelen 600 milyon dolara çıkarmayı amaçlıyoruz ama asıl öncelikli ortak hedefimiz 1 milyar dolar. Buna kolaylıkla ulaşabiliriz." diye konuştu.
Malta'da Türk yatırımcıların yatırımlarının artmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Çavuşoğlu, bu kapsamda iki ülke arasında başka projelerin de gündemde olduğunu söyledi.
Çavuşoğlu, bugünkü görüşmelerinde kültür, turizm ve eğitim gibi iki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirterek, birçok Türk vatandaşının Malta'ya İngilizce öğrenmeye geldiğini ve burada çok mutlu olduklarını söyledi.
"Türk firmalar burada evlerinde gibi hissediyor." diyen Çavuşoğlu, Türkiye ve Malta'nın turizm için önemli merkezlerden olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu ayrıca enerji, ulaşım, turizm ve altyapı gibi birçok alanda Malta ile ortak çalışmalara ivme kazandırmak gerektiğinin altını çizdi.
Çavuşoğlu, bölgesel konularda da iki ülkenin ortak tutuma sahip olduğunu vurgulayarak, "Libya, Irak, Suriye gibi Orta Doğu ve Afrika'da ciddi problemlere sahip ülkelerde istikrar ve barışın tesisi dışında herhangi bir gündemimiz yok. Çünkü bu bölgelerdeki herhangi bir durum, tüm bölgenin yanı sıra kendi güvenliğimizi de direkt etkiliyor." şeklinde konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, bu ülkelere barış ve istikrar getirme konusunda Malta ile çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
Malta'nın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine verdiği destek nedeniyle teşekkür eden Çavuşoğlu, vize serbestisi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, ticaret, güvenlik ve göçmen sorunu gibi birçok konuda Türkiye ve AB'nin birlikte çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.
- "Hedefimiz ticari bağlarımızı daha da yoğunlaştırmak"
Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Abela, Türkiye ve Malta'nın siyasi bağların yanı sıra ticaret alanında da ilişkilerini güçlendirmeyi arzu ettiklerinin altını çizerek, bu kapsamda çalışmalara devam ettiklerini söyledi.
Diplomatik ilişkilerin 50. yılında Malta'nın Ankara Büyükelçiliğinin açıldığını aktaran Abela, Türkiye ile güçlü ilişkilerin, siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında daha yüksek seviyeye çıkarak gerçek potansiyelini gerçekleştirmesi konusunda çaba sarf ettiklerini vurguladı.
Abela, görüşmelerinde ortak çıkarlar, bölgesel dinamikler ve Suriye'deki gelişmeler gibi konuları ele aldıklarını anlatarak, terörle mücadelede iş birliği konusunu da masaya yatırdıklarını dile getirdi.
Türkiye ile açlık ve AB'nin karşı karşıya olduğu göç gibi küresel konuları ele aldıklarını bildiren Abela, "Türkiye'nin (göçmenler konusunda) gösterdiği çabayı takdir ediyoruz ve bu konuda minnettarız." diye konuştu.
Abela, karşılıklı ticaret ve yatırımların artması konusunda mutabık kaldıklarını kaydederek, "Hedefimiz ticari bağlarımızı daha da yoğunlaştırmak." ifadesini kullandı.
(Bitti)
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