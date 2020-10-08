İkim değişikliği: Okyanusların ısınması su altı depremlerinin yaydığı 'ses dalgalarıyla ölçülebiliyor'

Argo yüzücüleri adı verilen yaklaşık 4 bin cihazla suyun ısı derecesine dair veriler toplandı. Bu yöntem her ne kadar işe yarasa da hala bilinmeyen çok şey var.

Ama farklı konumlarda ve derinliklerde kesin ısı ölçümleri yapılması kolay olmuyor.

Araştırmacılara göre sera gazlarıyla atmosfere sıkışan enerjinin yüzde 90'ı denizler tarafından emiliyor.

Okyanusların ısınmasına ilişkin doğru bilgiler elde edilmesi iklim bilimcileri için kritik önemde.

"Science" adlı dergide yayımlanan yeni metot, Hint Okyanusu'nda son on yılda kaydedilen ısınmanın önceki tahminlerin çok üstünde olduğunu gösterdi.

Küresel ısınmasıyla denizlerin de daha sıcak hale gelmesiyle bilim insanları ses dalgalarının da hızlandığını gördü.

Araştırmacılar yöntemin işe yaradığını çünkü ses dalgalarının sıcak sularda daha hızlı yayıldığını söyledi.

Yavaş ilerleyen bu işaretlerin deniz üstünden Endonezya'dan Diego Garcia adasındaki gözlem merkezine ne kadar sürede ilerlediklerini hesaplayarak son 10 yılda okyanustaki ısı değişimini de tespit edebildiler.

Araştırmacılar daha sonra "tekrar eden" hemen hemen aynı kaynak ve güce sahip depremleri inceledi.

Ama bu ses dalgalarının deniz memelilerinin üstündeki etkisine dair kaygılar ve artan maliyet nedeniyle bu fikirden vazgeçilmişti.

Bilim insanlarının yarattığı ses dalgalarının kullanılması fikri ilk olarak 1970'lerin sonunda ortaya atılmış ve denenmişti.

Özellikle de suların yaklaşık 2.000 metre derinliğindeki durumun ne olduğuna ilişkin yeterli veri bulunmadığı belirtiliyor.

Hint Okyanusu'nda 10 yıllık inceleme

BBC'ye konuşan araştırma ekibi üyesi Calfornia Teknoloji Enstitüsü'nden Dr. Wenbo Wu, "Ses dalgalarının Sumatra'dan Diego Garcia'ya seyahat etmesi yaklaşık yarım saat sürüyor" dedi ve araştırmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sumatra ve Diego Garcia arasındaki derin okyanusta sıcaklık değişimi bu yarım saatlik seyahat süresinin saniyenin onda biri kadar değişmesine neden oluyor.

"Bu değişiklikleri çok doğru bir şekilde hesaplayabildiğimiz için okyanus derinliklerindeki ortalama sıcaklık değişimini anlayabiliriz, bu durumda bu bir derecenin yaklaşık onda biri kadar."

Yeni yöntem, mevcut verileri kullandığı için düşük maliyetli görülüyor. Ayrıca mevcut 2 bin metrelik kısıtlamalardan daha derinlerdeki sıcaklığı da ölçebilecek hassasiyete sahip.

Bilim insanları bu araştırmayla, Hint Okyanusu'nda 10 yılda gerçekleşen ısınmanın, önceki tahminlerin çok üstünde olduğunu ortaya koydu.

Ama araştırmayla ilgili bazı uyarılar da yapılıyor.

Dr. Wu, "Bu sonuçların yalnızca bir bölge için ve belirlenen 10 yıl için geçerli olduğunu vurgulamak önemli. Bu yöntemi başka bölgelere de uygulamalıyız ve okyanus derinliklerinde küresel tahminlerin sistematik olarak altında veya üstünde kalıp kalmadığını anlamak için farklı zamanları değerlendirmeliyiz" dedi ve ekledi: