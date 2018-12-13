Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz." dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katıldı. İkinci 100 günlük dönemde çalışmaların kapsamını genişleterek yola devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, aktif yaşlanma ve yaşlı hakları konusunda farkındalık oluşturmak gayesiyle 2019 yılını "Yaşlı Yılı" ilan ederek, Uluslararası Yaşlılık Şurası düzenleyeceklerini söyledi. "81 ilimizin tamamında Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimleri kuruyoruz." diyen Erdoğan, Aile Sosyal Destek Programının muhtarların da katkısıyla yaygınlaştırılacağını ifade etti. İşverenler için "Kolay Belge-Kolay Hizmet" elektronik uygulamasını hayata geçirerek, apartman ve iş hanı görevlileri için de "Kolay İşverenlik Uygulaması"nın kapsamını genişleteceklerini aktaran Erdoğan, bunların olmayan şeyler olduğunu ancak şimdi uygulamaya koyulduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Olanı yapmak kolay, hayatı kolaylaştırmak için ne lazım, onu uygulamak önemli." diye konuştu.

- Sıfır Atık Projesi uygulaması Sıfır Atık Projesi kapsamında 750 kamu kurumunda sistemin uygulamaya geçirildiğini dile getiren Erdoğan, "İmar Barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, icraat programının ikinci döneminde, Millet Bahçelerinin 81 ilin tamamına yaygınlaştırılacağını anlatarak, "Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler için 41 kilometre bisiklet yolu ve 12 bin metrekare gürültü bariyeri inşa ediyoruz. Sıfır Atık Projesi'ni yaygınlaştırarak, uygulamaya geçilen kamu kurumu sayısını 13 bine yükseltiyoruz. Emlak Bankası'nın yapılandırma sürecini tamamlayarak faaliyete alıyoruz. 'Türkiye Mekansal Strateji Planı'nın ön çalışma, araştırma ve analizlerini bitirerek, plan hazırlama sürecini başlatıyoruz." bilgilerini verdi. - "FETÖ'nün finansman ayağına darbe vurulacak" Türkiye'nin bekasına yönelik en önemli tehditlerden olan FETÖ ve PKK/PYD'nin yurt dışındaki finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verildiğinin altını çizen Erdoğan, her iki terör örgütünün de ciddi varlık gösterdiği Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri nezdinde her seviyede diplomatik girişimler yürütüldüğünü bildirdi.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı, AGİT Arabuluculuk Dostlar Grubu eş başkanlığını başarıyla gerçekleştirdiklerini, yurt dışında yaşayan vatandaşların dövizle askerlik işlemlerinin dış temsilciliklerde yapılabilmesine imkan tanıdıklarını belirtti. Irak politikası bakımından önemli olan Basra Başkonsolosluğunun yeniden açılmasına yönelik resmi onayın, Irak makamlarından alınmasını sağladıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Önümüzdeki 100 gün boyunca, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatıyoruz. Ülkemizin arabuluculuk alanındaki öncü rolünü, somut etkinliklerle daha da perçinliyoruz. Rusya Federasyonu ile vize muafiyeti sağlanmasına yönelik görüşmelere ivme kazandırıyoruz.

Halihazırda basılı alınan akreditasyon başvurularının, e-imza entegrasyonu ile elektronik ortamda alınmasını sağlıyoruz." - TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı vasıtasıyla kış mevsiminden önce çalışmaları hızlandırarak, Şırnak ve Artvin il merkezleri ile 42 ilçe ve 4 Organize Sanayi Bölgesini doğal gazın konforuyla tanıştırdıklarını aktardı.

Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aranması için derin ve sığ deniz sondaj çalışmalarına başlayarak, ikinci derin deniz sondaj gemisinin sözleşmesinin imzalandığını dile getiren Erdoğan, "Şu anda yolda ve kısa bir zaman sonra o da bu çalışmayı yapan ekibimizin içine katılıyor." dedi. Erdoğan, yurt dışı maden arama ve işletme faaliyetleri kapsamında Özbekistan ve Sudan'da jeokimya çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, farklı Afrika ülkelerinde de bu çalışmaların yaygınlaştırıldığını söyledi. Erdoğan, "Gerek devlet gerek özel sektör olarak bu ülkelerde tarım endüstrisi ve tarım alanında da çalışmalara Türkiye olarak gireceğiz." açıklamasında bulundu. Tuz Gölü'ndeki doğal gaz deposunun kapasitesini 450 milyon metreküpten 600 milyon metreküpe yükselttiklerini aktaran Erdoğan, Soma ve Tunçbilek'teki üretim yapılmayan kamuya ait kömür sahalarını özel sektörün işletmesine açan sözleşmeleri imzaladıklarını söyledi. Erdoğan, yaklaşık 4,8 milyar dolar yatırım tutarı olan toplam 3 bin megavat gücündeki güneş enerjisi santralleri için yarışma ilanına çıktıklarını anlatarak, "Önümüzdeki süreçte, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin, ülkemiz topraklarındaki bölümünün inşasına başlıyoruz ve 2019'un sonuna kadar onu da bitireceğiz." diye konuştu.

Akdeniz'de hidrokarbon aramaları kapsamında 3 bin 100 kilometrekare alanda üç boyutlu sismik veri toplanmasını sağladıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Hakkari doğal gaz boru hattı projesini de tamamlayarak 81 il merkezinin hepsine doğal gazı ulaştırmış oluyoruz. Ayrım var mı? Batı'da ne varsa Doğu ve Güneydoğu'da da var. Biz de ayrım yok, Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Gürcü, Abaza, böyle bir şey yok. Biz yaratılanı Yaradandan ötürü sevdik. Nerede insan varsa, biz oradayız. Hatta, şimdi hayvan haklarıyla ilgili çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Çünkü, yapacağımız çok şey var." Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gaz kullanan 457 ilçe/beldeye ilave olarak 30 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlayacaklarını ifade ederek, "Tarım sektörü için 3 yeni bor gübre üretimine başlıyoruz. Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için ihaleye çıkıyoruz. Yatırımcıların işlemlerinde bürokrasiyi azaltacak ve madencilik sektörüne hız kazandıracak e-maden projesini faaliyete geçiriyoruz." diye konuştu.