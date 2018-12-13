İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı

Kültür Ve Turizm Bakanlığı vasıtasıyla, 7gün 24 saat hizmet verecek şekilde 23 ilde 30 kütüphaneyi Millet Kıraathanesi'ne dönüştürdüklerini belirten Erdoğan, Bosna Hersek, Kosova, Sivas, Trabzon, Amasya ve İstanbul'da 9 cami, kütüphane, medrese ve külliyenin restorasyonunu tamamladıklarını bildirdi. Erdoğan, "Şanlıurfa Göbeklitepe Ören Yeri'nin ziyarete açılması için gerekli hazırlıklarda artık sona geldik. İzmir, Sinop ve Tekirdağ'da 3 kültür merkezinin inşaatını bitirdik. Batman, Diyarbakır, Çanakkale ve Muğla'da 5 tematik müzeyi açılışa hazır hale getirdik. Kuleli Askeri Lisesi'nin müzeye dönüştürülmesi için gereken rölöve projelerini tamamladık. İstanbul'da kültürel mirasımızı korumaya yönelik 14 projeyi daha neticeye ulaştırdık." diye konuştu.

Türkiye markasının yeniden oluşturulması için strateji belirleme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Erdoğan, İstanbul'daki kültürel eserlerin daha fazla ziyaretçiyle buluşması amacıyla "Tourİst Kart" ve "İstanbul Kart"ı hizmete sunacaklarını belirtti. Erdoğan, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatına başlamak suretiyle alanları bu noktada daha da genişlettiklerini dile getirdi.

"Güvenli ve huzurlu eğitim ortamının sağlanması için 700 okulu Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre ettik. Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve bu noktada becerilerinin gelişimini izleyecek yeni sistemi yüzde 92 oranında tamamladık. Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturuyoruz. Önümüzdeki 100 gün boyunca, yerli ve milli değerlendirme araçlarının uygulamaya konulmasına öncelik veriyoruz. Farklı soru türleri kullanarak öğrencilerimizin üst düzey zihinsel özelliklere sahip olma yeteneklerinin ölçümüne katkı sağlıyoruz. Temel eğitimden ortaöğretime geçişteki sınavsız okullara yerleştirme kriterlerini güncelliyoruz. Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sürecinde sade, anlaşılabilir, ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen, kamuoyunda oluşan beklentileri karşılayabilecek bir sistem oluşturuyoruz."

- "Biz 5 sınıfa bir öğretmenin gittiği zamanları biliriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal taşımalı sisteme karşı çıkıyor. Taşımalı sistem niye var? Bizim öğrencilik yıllarımızda benim sınıfımda 75 öğrenci vardı. Neredeyse şimdi 75 öğrencinin olduğu sınıf var mı anneler, babalar size soruyorum. Şu anda sınıflarımızda ortalama 30 ve altı. Ama öyle yerler var ki bunlar da çok cüzi, kısmi bir şey. Oralarda mecburen taşımalı sistemi kullanmak durumundasın. Biz 5 sınıfa bir öğretmenin gittiği zamanları biliriz Bay Kemal, 5 sınıfa... O zaman bu ülkede Milli Eğitimi bunların ağababaları yönetiyordu. Ama biz geldik çocuklarımızın sıralarının üzerine kitaplarını da koyduk, ücretsiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilere ve annelere belli ekonomik destek de verdiklerini hatırlatan Erdoğan, şu anda sınıflarda böyle bir sıkıntı olmadığını yoğun bir şekilde derslik adedini artırdıklarını dile getirdi.

Salondaki katılımcılardan birinin araya girmesi üzerine Erdoğan, "Ya anam sen biliyorsun da Bay Kemal bilmiyor, sıkıntı burada. Ama 31 Mart'ta bunlara gereken dersi vereceksiniz inşallah, ben bunu biliyorum." dedi.