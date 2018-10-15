Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı'na katıldı.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe başkanlarına hitap etti.
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