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İkinci AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2018 14:58 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı'na katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İkinci AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilçe başkanlarına hitap etti.

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Ak Parti Genel Merkezi AK Parti İlçe Başkanları Toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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