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İkinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman açılıyor

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

'Okullar ne zaman açılıyor 2020? İkinci ara tatil ne zaman?' cevabı aranılan soruların arasında yer alıyor. 17 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilin bitmesine az bir süre kala veliler ve öğrenciler, 'Okullar ne zaman açılıyor 2020? İkinci ara tatil ne zaman?' sorularının cevabını arıyor. 'Okullar ne zaman açılıyor 2020? İkinci ara tatil ne zaman?' detayları haberimizde...

İkinci ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman açılıyor

Veliler ve öğrenciler arama motorlarında 'Okullar ne zaman açılıyor 2020? İkinci ara tatil ne zaman?' sorularının yanıtını arıyor. 17 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin bitmesine az bir süre kala, 'Okullar ne zaman açılıyor 2020? İkinci ara tatil ne zaman?' sorularının cevabı merak ediliyor. 'Okullar ne zaman açılıyor 2020? İkinci ara tatil ne zaman?' detayları haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2020?

Okullarda ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı, 19 Haziran 2020 Cuma sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl ilk kez hayata geçirilen ara tatil programı, 18 Kasım- 22 Kasım 2019 tarihleri arasında uygulanmıştı. İkinci ara tatil ise 6
Nisan 2020'de başlayıp 10 Nisan 2020'de son bulacak.

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