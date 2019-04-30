İkinci Bahar müdavimleri hünerlerini sergiledi

Yenimahalle Belediyesi tarafından 50 yaş üstü vatandaşlara hizmet veren İkinci Bahar Dayanışma Merkezi’nin üyeleri 29 Nisan Dünya Dans Günü’nde sahnenin tozunu attırdı.

1068 aktif üyesi bulunan Yenimahalle İkinci Bahar Dayanışma Merkezi’nde Ekim ayından bu yana üyelerin birlikteliğini, motivasyonunu ve kişisel gelişimlerini arttırmak amacıyla verilen zeybek, bachata, halay ve drama eğitimleri başarıyla tamamlandı.

Usta dansçılara kafa tuttular

Yaklaşık 7 aydır büyük özveriyle çalışan üyeler, muhteşem bir organizasyonla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Hoş Geldin Bahar” adlı etkinlikte sahneye çıktı. Yenimahallelilerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte performanslarıyla usta dansçılara kafa tutan İkinci Bahar müdavimleri, drama gösterimleriyle de Yenimahallelileri kahkahaya boğdu.

Eğitimleri gönüllü olarak veren Halk Dansları Eğitmeni Ramazan Akdağcık, Latin Dansları Eğitmeni Emir Kaya, Drama Eğitmeni Yasemin Karameşe de sahnede kursiyerlerinin heyecanına ortak oldu. Zaman zaman şiirlerin okunduğu gecede; Yenimahalle Belediyesi bünyesinde enstrüman dersleri veren eğitimcilerin müzik resitali de kulakların pasını sildi.

Alkışların hiç susmadığı programın sonunda Yenimahalle Belediyesi yetkilileri, İkinci Bahar üyelerine emekleri ve göz dolduran performansları için çiçekle teşekkür etti.