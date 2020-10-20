İkinci Başkanlık Tartışması Yeni Kurallar Çerçevesinde Yapılacak

NBC televizyon kanalının Beyaz Saray muhabiri olan saygın gazeteci Kristen Welker, Perşembe günü yapılacak yayının moderatörlüğü görevini üstlenecek. Welker, Başkan Trump ve rakibi Demokrat Parti adayı Joe Biden'a Corona salgınıyla mücadele, Amerikalı aileler, Amerika'da ırk meselesi, iklim değişikliği, ulusal güvenlik ve liderlik gibi başlıklarda sorular yöneltecek.

Başkan Trump, "Tartışmaya katılacağım ancak konu başlıklarını değiştirmeleri ve tamamen önyargılı bir moderatörün olması son derece adaletsiz" dedi.

Başkan Donald Trump, tartışma programının genel formatına ilişkin memnuniyetsizliğini ifade etti ve Pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, formatın "son derece adaletsiz" olduğunu düşünmesine rağmen Tennessee eyaletinin Nashville kentinde yapılacak programa katılacağını kaydetti.

3 Kasım seçimlerinden önceki ikinci ve son başkanlık tartışması, Perşembe günü, adaylarının birbirinin sözünü kesmesini engellemek için getirilen yeni kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Başkan Trump'ın kampanyası, Pazartesi günü yaptığı açıklamada tartışmanın daha çok uluslararası meselelere odaklanması gerektiğini belirtmişti.

Biden kampanyası ise Trump'ın hükümetin Corona pandemisiyle mücadelesini tartışmaktan kaçınmaya çalıştığını ifade etti ve her iki tarafın tartışma programlarında ele alınacak konu başlıklarına moderatörlerin karar vermesi konusunda görüşbirliği içinde olduğunu yineledi.

Biden'ın sözcüsü TJ Ducklo, "Her zaman olduğu gibi Başkan, kriz içindeki bir ülkenin ihtiyacı olan yardımı sağlamak yerine tartışma programının kuralları hakkında daha çok kaygılanıyor" dedi.

Perşembe akşamı yayınlanacak tartışma programı, 15 dakikalık bölümlerden oluşacak. Her bölümde farklı bir konu ele alınacak. Adaylara konuşmaları için iki dakika süre tanınacak. Bu konuşmaları açık tartışma formatı takip edecek.

Eylül ayı sonunda yapılan ilk başkanlık tartışmasında Başkan Trump, Biden'ın sözünü sık sık kesmiş, Biden ise buna bir noktada Trump'a "Susar mısınız?" şeklinde yanıt vermişti.