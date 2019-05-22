HABER

İkinci böbrek nakli ile hayata bağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:46 | Son Güncelleme

EDİRNE'de 10 yıl önce nakil yapılan böbreği vücudu kabul etmeyen böbrek yetmezliği hastası Orhan Durak (28), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan ikinci nakille sağlığına kavuştu.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- EDİRNE'de 10 yıl önce nakil yapılan böbreği vücudu kabul etmeyen böbrek yetmezliği hastası Orhan Durak (28), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yapılan ikinci nakille sağlığına kavuştu. ​Edirne'nin İpsala ilçesinde yaşayan Orhan Durak'a, daha 9 aylıkken idrarın böbreğe kaçması sonucu oluşan enfeksiyonlar nedeniyle kronik böbrek yetmezliği tanısı konuldu. 18 yıl boyunca ilaç tedavisi gören Orhan Durak'ın böbrekleri 2009 yılında iflas etti. Babası Hasan Durak'tan alınan böbrek, Orhan Durak'a nakledildi. Ameliyattan 1 saat sonra vücut böbreği kabul etmedi. 10 yıl boyunca haftanın 3 günü diyalize giren Durak, 7 ay önce ÇOMÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne nakil için başvurdu. Bu süre zarfı içinde 3 kez sıra gelmesine rağmen doku uyumu olmayınca nakil gerçekleşmedi. Her geçen gün umutları tükenen Orhan Durak'a beklediği haber 11 Mayıs günü Bursa'dan geldi. Beyin ölümü gerçekleşen kişinin ailesi tarafından bağışlanan böbrek Çanakkale'de Orhan Durak'a başarılı bir operasyonla nakledildi. Durak, tekrar sağlığına kavuştu. Nakil sonrası kana kana su içti. 'RİSK ALDIK' ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan, Orhan Durak'ın daha önce böbrek nakli olması nedeniyle ikincinin riskli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Vücudun böbreği yüzde 90 reddetme ihtimali vardır. Biz aslında bir risk aldık. Çünkü başarısız bir nakil hikayesi vardı. Diğer durumlara göre ikinci nakilin reddolma ihtimali yüksekti. Orhan Durak'ın başka şansı da yoktu. Babasından canlıdan canlıya yapılan nakil reddolmuş. Tek şansıydı. Genç olduğu için biz de bu şansı kullanmak istedik. 11 Mayıs'ta böbrek nakli işlemini gerçekleştirdik. Her şey yolunda. Takıldığı andan itibaren böbrek çalışmaya başladı. Tamamen sağlıklı bir duruma kavuştu." 'SAĞLIĞIMA KAVUŞTUĞUM İÇİN MUTLUYUM' Doğuştan beri böbrek yetmezliği yaşadığını belirten Orhan Durak ise, "Bebekliğimden beri mücadele ettim. Babamdan gerçekleştirilen nakil sonrası bir saat içinde vücut böbreği kabul etmedi. 10 yıl boyunca diyalize girdim. Bu süre içinde nakille ilgili birçok araştırma yaptım. Nakil işlemimi gerçekleştiren Cabir hocamı da haberlerden ve sosyal medyadan buldum. Ekibine ve kendisine teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Artık normal insanlar gibi yaşayacağım. Haftada 3 gün diyalize girmeyeceğim. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Antalya'da mayıs ayında 5 metrelik karla mücadeleAntalya'da mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele
Amasya'da tırtıllar, ağaçları ve evleri sardıAmasya'da tırtıllar, ağaçları ve evleri sardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Küçük Baran'ın ölümünde sorumlulara yasal işlem

Bu tür sadece Türkiye'de var! Herkes lekeli olanla karıştırıyor ama...

Sadece Türkiye'de var! Çok ender görülüyor

Son dakika: Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'ya gidiyor

Abdullah Öcalan'la ilgili flaş gelişme!

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç, 7 bin 335 kişiye işlem...

Bakan duyurdu! 16 bin 677 kişiye ihraç

Son dakika: Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama işte askerlik süresi ve ücreti

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.