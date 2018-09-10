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İkinci büyük anıt mezar Süleyman Demirel'e

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 11:56 | Son Güncelleme

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doğduğu Isparta İslamköy'de yapılan anıt mezarının 1 Kasım'da açılacağı öğrenildi. Merhum Demirel için 6 milyon liraya yaptırılan anıt mezar, Anıtkabir'den sonra ikinci büyük anıt mezar olacak.

İkinci büyük anıt mezar Süleyman Demirel'e

Türk siyasi hayatına damga vuran ve kalp yetmezliği nedeniyle 17 Haziran 2015'te hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in anısını yaşatmak adına inşa edilen anıt mezarının 1 Kasım 2018 Perşembe günü açılacağı belirtildi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre 6 milyon liraya mal olan 26 metre yüksekliğindeki yapıt, Anıtkabir'den sonra ikinci büyük anıt mezar olacak.

DOĞUMUNUN 96'NCI YILINA YETİŞTİRİLECEK

Isparta Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan anıt mezarda ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Merhum Cumhurbaşkanı Demirel'in doğumunun 94'üncü yıldönümü olan 1 Kasım (1924) tarihine yetiştirilmesi planlanan anıt mezarın açılışına siyaset dünyasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Demirel anıtmezar Anıtkabir

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ülkeye 6 kuruş faydası olmuşmu zarardan ve mason locasına hizmetinden başka, o anıtta gram hakkım varsa vergimden dolayı haram olsun...
Süleyman vatanımı kurtarmış merak ettim
ÜLKEDE KRİZ VAR HEYKELLERİMİZ SAYESİNDE KRİZDEN KURTULURUZ ARTIK.
tabi Türkiye’ye o kadar fazla faydası oldu ki rahmetlinin 200 metre yapın. bunlar ülkeyi rezil etti yetmedi cebimizden 6 milyonu da türbeye harcayın.
Kusura bakılmasın ama anıtın şekli pek bir şeye benzemiyor, umarım temsil ettiği bir anlam vardır!..
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