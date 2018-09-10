İkinci büyük anıt mezar Süleyman Demirel'e

Türk siyasi hayatına damga vuran ve kalp yetmezliği nedeniyle 17 Haziran 2015'te hayatını kaybeden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in anısını yaşatmak adına inşa edilen anıt mezarının 1 Kasım 2018 Perşembe günü açılacağı belirtildi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre 6 milyon liraya mal olan 26 metre yüksekliğindeki yapıt, Anıtkabir'den sonra ikinci büyük anıt mezar olacak.
DOĞUMUNUN 96'NCI YILINA YETİŞTİRİLECEK
Isparta Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan anıt mezarda ise çalışmalar aralıksız devam ediyor. Merhum Cumhurbaşkanı Demirel'in doğumunun 94'üncü yıldönümü olan 1 Kasım (1924) tarihine yetiştirilmesi planlanan anıt mezarın açılışına siyaset dünyasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.
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