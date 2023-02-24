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İkinci büyük depremin merkez üssünde en güvenli yapı o oldu! Barınmak için orayı kullanıyorlar

24.02.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikincisinin merkez üssü Elbistan ilçesi olmuş, depremin büyüklüğü ise 7.6 olarak kaydedilmişti. Çok sayıda ilde büyük yıkımlara yol açan depremlerin ardından binaların deprem riskine karşı güvenliği konusunda gündem gelen sismik izolatörler Elbistan Devlet Hastanesi'nde de kullanılmıştı. Hastane 455 sismik izolatör sayesinde depremde zarar görmeyerek sağlık hizmet vermeyi sürdürdü. Birçok vatandaşın da barınmak için hastaneyi kullandığı aktarıldı.

İkinci büyük depremin merkez üssünde en güvenli yapı o oldu! Barınmak için orayı kullanıyorlar

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan olarak açıklanmıştı. Çok sayıda ili etkileyen ve büyük yıkımlara, can kayıplarına yol açan depremlerin ardından binaların depreme karşı güvenli olmasını sağlayan sistemler konuşulmaya başlanmıştı. Bunlardan bir tanesi olan sismik izolatörler de gündemde sıkça yer alıyor. Özellikle hastanelerde kullanılmasıyla bilinen sismik izolatörler Elbistan Devlet Hastanesi'nde de vardı. Deprem kuşağında yer alan Elbistan'da 2017 yılında yapımı tamamlanan 375 yataklı devlet hastanesi inşaatında 455 sismik izolatör kullanıldı.

HASTANE BİNASI DEPREMDE ZARAR GÖRMEDİ

Hastanenin bodrum ve zemin katında bulunan kolonları başta olmak üzere asansör ve merdiven altlarına inşaat aşamasında yerleştirilen sismik izolatörler sayesinde Kahramanmaraş ve Elbistan merkezli 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremde hastane binası zarar görmedi.

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SİSMİK İZOLATÖR NE İŞE YARAR?

Deprem sırasında zemin hareketinin binaya kontrollü aktarılmasını sağlayan sismik izolatörler, üst yapıyı zeminden ayırarak binayı sarsıntının şiddetinden korudu.

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Depremin ilk anından itibaren hastanede sağlık hizmetleri verilmesine devam edilirken oluşan artçı depremleri de sağlık çalışanları ve hastalar daha az hissetti.

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Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, AA muhabirine, depremde ilçe genelinde yaklaşık 2 bin binanın yıkıldığını, birçok binanın da ağır hasar gördüğünü söyledi.

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"455 SİSMİK İZOLATÖR DOLAYISIYLA HASTANE BİNASI DEPREMDE ZARAR GÖRMEDİ"

İlçelerinde bulunan hükümet konağı, belediye gibi birçok kamu binasının da ağır hasar aldığını hatırlatan Vural, şöyle devam etti:

"Elbistan Devlet Hastanesi'nde bulunan 455 sismik izolatör dolayısıyla hastane binası depremde zarar görmedi. İzolatör sistemimiz Japon tekniğiyle oluşturulmuş ve Sağlık Bakanlığımızın özellikle deprem konusundaki hassasiyeti nedeniyle bu hastanemizde uygulanmıştı. Deprem nedeniyle oluşan kuvveti, kendi oluşturduğu özel mekanizmasıyla absorbe edip depremin kuvvetini yaylandırarak önleyen bir sistem."

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"AMELİYATLAR DEVAM ETTİ"

Elbistan İlçe Sağlık Müdür Vekili ve Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sadi Velioğlu da hastanelerinin depremden zarar görmediğini bu süreçte yaklaşık 1750 hastayı tedavi ettiklerini söyledi.

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Sismik izolatörlerin önemine dikkati çeken Velioğlu, şunları kaydetti:

"İzolatörler, yer kabuğunda oluşan enerjinin binaya yansıtılmamasını sağlıyor. Dört yönde hareket sistemi var. Bu şekilde depremin en hafif şekilde atlatılmasını sağlıyor. Bu sistem araçlardaki amortisör sistemi gibi düşünürsek enerjiyi hafifletip minimum düzeyde araca ilettiği gibi bu sismik izolatör sistemi de yer kabuğundan gelen bu enerjiyi minimalize edip binaya bu şekilde iletiyor. 7,6 büyüklüğündeki depremi burada 5,4 civarında hissettiğimizi söylüyorlar. Depremi dışardaki vatandaşlarımıza göre daha hafif hissettik. O esnada ameliyat yapan hekimlerimiz ve yoğun bakımda çalışan hekim ve personellerimiz mesailerine devam ediyordu. Hiçbiri görev yerinden ayrılmadı."

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"BİRÇOK VATANDAŞ BARINMAK İÇİN HASTANEYİ KULLANIYOR"

Velioğlu, depremin ardından hastanelerin sismik izolatörler sayesinde hizmetlerine devam ettiğini, birçok vatandaşın da barınmak için hastaneyi kullandığını sözlerine ekledi. (AA)

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deprem Kahramanmaraş Elbistan hastane

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