İkinci Chemnitz mi Geliyor?

Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan Chemnitz’de 35 yaşındaki bir Almanın öldürülmesi ve ardından yaşanan mülteci düşmanı ırkçı olayların tartışmaları sürerken, yeni bir kavga ve ölüm olayı ülkedeki gerginliği daha da tırmandı. Bu sefer Almanya’nın yine doğu eyaletlerinden Saksonya Anhalt’da bulunan Köthen kentinde 22 yaşındaki bir Alman genci Afgan mültecilerle girdiği kavga sonucu yaşamını yitirdi. Savcılık iki zanlı Afgan’ın gözaltına alındığını açıkladı. Konuyla ilgili ilk ayrıntılarına göre, olay Cumartesi akşam saatlerinde Köthen’de bir çocuk parkında yaşandı.

Görgü tanıkları, iki Afgan’ın beraberlerindeki bir Alman kadınla, onu kim hamile bıraktığı konusunda tartışmaya girdiğini, kavgayı önlemek için iki Almanın araya girmesi üzerine sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğünü öne sürdü. Çıkan ardabede yaralanan Alman genci hastaneye kaldırıldı. Ancak sabah saatlerinde kalp yetmezliği sonucu öldüğü bildirildi.

Bu arada yaşamını yitiren gencin kardeşinin olaya karışan ikinci Alman olduğu ve çok sayıda suçu ve sabıkası bulunan aşırı sağcı biri olduğu öğrenildi. Polis ölüm haberinin hemen ardından 18 ve 20 yaşlarındaki zanlı Afganların gözaltına alındığını açıklayarak, olayla ilgili spekülasyonları engellemeye çaba gösterirken, Saksonya-Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanı Holger Stahlknecht vatandaşlara itidalli olma çağrısı yaptı.