İkinci Chemnitz mi Geliyor?

Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan Chemnitz’de 35 yaşındaki bir Almanın öldürülmesi ve ardından yaşanan mülteci düşmanı ırkçı olayların tartışmaları sürerken, yeni bir kavga ve ölüm olayı ülkedeki gerginliği daha da tırmandı. Bu sefer Almanya’nın yine doğu eyaletlerinden Saksonya Anhalt’da bulunan Köthen kentinde 22 yaşındaki bir Alman genci Afgan mültecilerle girdiği kavga sonucu yaşamını yitirdi. Savcılık iki zanlı Afgan’ın gözaltına alındığını açıkladı. Konuyla ilgili ilk ayrıntılarına göre, olay Cumartesi akşam saatlerinde Köthen’de bir çocuk parkında yaşandı.
Görgü tanıkları, iki Afgan’ın beraberlerindeki bir Alman kadınla, onu kim hamile bıraktığı konusunda tartışmaya girdiğini, kavgayı önlemek için iki Almanın araya girmesi üzerine sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğünü öne sürdü. Çıkan ardabede yaralanan Alman genci hastaneye kaldırıldı. Ancak sabah saatlerinde kalp yetmezliği sonucu öldüğü bildirildi.
Bu arada yaşamını yitiren gencin kardeşinin olaya karışan ikinci Alman olduğu ve çok sayıda suçu ve sabıkası bulunan aşırı sağcı biri olduğu öğrenildi. Polis ölüm haberinin hemen ardından 18 ve 20 yaşlarındaki zanlı Afganların gözaltına alındığını açıklayarak, olayla ilgili spekülasyonları engellemeye çaba gösterirken, Saksonya-Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanı Holger Stahlknecht vatandaşlara itidalli olma çağrısı yaptı.
Aşırı sağcı gruplar ise sosyal medya üzerinden propagandayla sığınmacılara karşı Almanları sokak eylemlerine çağırdılar. Akşam saatlerindedüzenlenen ‘taziye yürüyüşüne’ ilk belirlemelere göre en az bin 200 aşırı sağcı ve holiganın katıldığı, polisin ise iki TOMA ve çok sayıda zırhlı araçla çıkabilecek taşkınlıklara karşı önlem aldığı gözlemlendi. 26 bin nüfuslu kentte yaşayan yabancıların ise sokağa çıkmamaya özen gösterdiği öğrenildi. Aşırı sağcı grupların yarın akşam yeniden gösteri planladıkları açıklandı.
Chemnitz'de iki hafta önce bir Alman'ın öldürülmesinden sonra aşırı sağcılar sokağa çıkarak mültecilere saldırmıştı. Ardından düzenlenen çok sayıda gösteride çıkan olaylarda 2'si polis 20 kişi yaralanmış, ‘Hitler selamı’ vermekten dolayı da 10 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Yaşanan olaylar ülke genelinde ırkçılık tartışmalarına yol açarken, konu Berlin’de de politik gerilime neden oldu. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, aşırı sağcı eylemler ile ilgili olarak "Bakan olmasam ben de sığınmacılara karşı sokağa çıkardım" ifadesini kullanması ve göçü 'tüm kötülüklerin anası' olarak tanımlamasından sonra, Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen, Chemnitz'de aşırı sağ gösterilerde göçmenlere yönelik insan avına çıkıldığına dair haber ve videoların doğru olmadığını öne sürerek, Başbakan Merkel’i zor durumda bıraktı. Merkel, protestolar sırasında yabancıların kovalanmasını "kabul edilemez bir olay" nitelemiş ve "her Alman ırkçılığa karşı tavır almalıdır" demişti.
AfD’ye yaradı
Bu arada Chemnitz’deki olayların aşırı sağcı İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisine yaradığı belirlendi. Almanya'nın doğusundaki altı eyalette yapılan bir ankette Almanların yüzde 27'si AfD'yi tercih ettiklerini belirtirken, iktidar partisi CDU'yu destekleyenlerin oranı ise yüzde 23'te kaldı. Federal düzeyde yüzde 29 oy oranına sahip olan CDU, Almanya'nın en yüksek oy oranına sahip partisi olurken, AfD ise yüzde 17 seviyesinde oy oranıyla ülke genelinde sosyal demokrat SPD ile aynı konuma yükseldi.
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