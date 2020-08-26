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İkinci dalga endişesi giderek artıyor! İspanya’da son 1 haftada rekor vaka sayısı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2020 22:47 | Son Güncelleme

İspanya’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 594 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 419 bin 849’e yükseldi. Öte yandan İspanya’da 21 Temmuz’da karantina önlemlerinin gevşetilmesinden önceki 7 günde toplam bin 668 vaka ve 27 ölüm kaydedilmişti. Son 7 günde ise toplam 41 bin 287 pozitif vaka ve 129 ölüm gerçekleştiği aktarıldı.

İkinci dalga endişesi giderek artıyor! İspanya’da son 1 haftada rekor vaka sayısı

Avrupa’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesi giderek artıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 594 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif sonuç verdiği ve 47 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 419 bin 849’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28 bin 971’e ulaştı.

SON 7 GÜNDE 41 BİN 287 VAKA TESPİT EDİLDİ

İspanya’da 21 Temmuz’da karantina önlemlerinin gevşetilmesinden önceki 7 günde toplam bin 668 vaka ve 27 ölüm kaydedilmişti. Son 7 günde ise toplam 41 bin 287 pozitif vaka ve 129 ölüm gerçekleştiği aktarıldı.

EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGE MADRİD

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan veriler bir kez daha İspanya’da salgından en çok etkilenen bölgenin Madrid olduğunu gösterdi. Madrid’de son 24 saatte bin 513 vaka tespit edildiği ifade edildi. Madrid Bölge Başkanı Isabel Diaz Ayuso, karantina uygulanmayacağını ancak yeni bir alarm durumuna geçilebileceğini belirtti.

Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez dün yaptığı açıklamada, tehdit edici bir şekilde yeniden yükselen ikinci bir dalga ile karşı karşıya olduklarını ifade etmişti. (İHA)

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