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İkinci dalga endişesi yaşanan Karabük'te vaka sayıları artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 20:57 | Son Güncelleme

Karabük'te her geçen gün artan koronavirüs (Covid-19) aktif vaka sayısı 73'e yükselirken, 21 kişi de hastaneden taburcu edildi.

İkinci dalga endişesi yaşanan Karabük'te vaka sayıları artıyor

Ramazan Bayramı öncesi koronavirüs sayısının sıfırlandığı kentte, normalleşme sürecinin ardından vaka sayıları artmaya devam ediyor. Üç haftalık süreçte meydana gelen toplam vaka sayısı 73’e yükseldi.

21 KİŞİNİN TEDAVİSİ EVLERİNDE SÜRÜYOR

İkinci dalga endişesinin yaşandığı kentte 52 kişinin tedavileri Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılırken, 21 kişinin ise evlerinde tedavileri sürüyor.

Anonslarla sık sık sosyal mesafe kuralı uyarısının yapıldığı, vatandaşların maske kullanımı ve hijyene dikkat etmesi gerektiği hatırlatılıyor.

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