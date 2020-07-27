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İkinci dalga: Koronavirüs vakalarının artmasıyla Belçika'da önlemler yeniden sıkılaştırıldı

27.07.2020 18:48 | Son Güncelleme

Uzmanların, koronavirüste ikinci dalganın başladığını söylediği Belçika'da, Mayıs ayı sonunda aşamalı olarak gevşetilen önlemlerin yeniden sıkılaştırılması kararlaştırıldı.

İkinci dalga: Koronavirüs vakalarının artmasıyla Belçika'da önlemler yeniden sıkılaştırıldı

Uzmanların, koronavirüste ikinci dalganın başladığını söylediği Belçika'da, Mayıs ayı sonunda aşamalı olarak gevşetilen önlemlerin yeniden sıkılaştırılması kararlaştırıldı.

Ulusal Güvenlik Konseyi, aile ziyareti, sosyal iletişimde bulunulacak kişi sayısı ve kitlesel etkinliklere katılıma sınırlama getirdi.

Salgının en fazla artış gösterdi Anvers (Antwerpen) eyaletinin ise, yeniden kilitlenmesi gündemde.

Belçika'da koronavirüs vakalarının yeniden Mart ayı başındaki rakamlarına ulaşması üzerine, Ulusal Güvenlik Konseyi, Başbakan Sophie Wilmes başkanlığında acil bir toplantı yaptı.

Toplantıda, daha önce 15'e çıkarılan haftalık sosyal iletişimde bulunulacak kişi sayısı, 29 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yeniden 5'le sınırlandırıldı. Belçikalılar, her hafta sadece aynı kişilerle olmak koşuluyla, haftada 5 kişi ile görüşebilecek.

Aile toplantıları, ziyaret ve bayramlaşma gibi faaliyetler de, çocuklar dahil 10 kişiyle sınırlandırıldı.

Mağazalarda alışverişe 30 dakika sınırlaması

Konsey, daha önce kapalı alamda 200, açık alanda 400 kişiye kadar katılıma izin verilen kitlesel etkinliklere de sınırlama getirdi. Kapalı alanlardaki etkinliklere en fazla 100, açık alanlardakilere ise 200 kişi katılabilecek.

Katılımcıların ağız maskesi takması zorunlu olacak. Ulusal Güvenlik Konseyi, işe gitmek yerine, çalışanların evden devam etmesini de, "şiddetle tavsiye etiğini" açıkladı. Belçika, aile boyu alışverişe de sınırlama getirdi. Alışverişler artık sadece tek başına yapılacak.

Randevular hariç, mağaza içinde alışveriş 30 dakika ile sınırlı olacak. Belçika hükümeti tarafından, iç turizmi canlandırmak amacıyla ücretsiz dağıtılan tren kartlarının kullanımı da, Eylül ayına kadar ertelendi.

Spor kursları ve sağlıklı yaşam merkezlerine, devam eden kişilerin sağlık verilerine ilişkin için kayıt yükümlülüğü getirildi.

Toplantıda, vaka sayılarındaki artışın en fazla görüldüğü Anvers eyaletinde de, daha katı önlemlerin uygulanması benimsendi.

Konsey toplantısına katılan Anvers Valisi Cathy Berx, Pazartesi akşamı kriz masasını toplama kararı aldı. Alınacak katı önlemler arasında, Anvers eyaletinin yeniden dış dünyaya kapatılması da bulunuyor.

Anvers'in yer aldığı Flaman kesiminde, açık ve kapalı alanlardaki tüm spor karşılaşmalarına seyirci yasağı tekrar getirildi.

Belçika Fas Camileri Federasyonu da, 31 Ağustos'a kadar camilerdeki bütün faaliyetleri askıya almayı kararlaştırdı. Camilerde vakit ve Cuma namazlarının yanı sıra, bayram namazı ve bayramlaşma da yapılmayacak.

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