İkinci dalga: Koronavirüs vakalarının artmasıyla Belçika'da önlemler yeniden sıkılaştırıldı

Uzmanların, koronavirüste ikinci dalganın başladığını söylediği Belçika'da, Mayıs ayı sonunda aşamalı olarak gevşetilen önlemlerin yeniden sıkılaştırılması kararlaştırıldı.

Ulusal Güvenlik Konseyi, aile ziyareti, sosyal iletişimde bulunulacak kişi sayısı ve kitlesel etkinliklere katılıma sınırlama getirdi.

Salgının en fazla artış gösterdi Anvers (Antwerpen) eyaletinin ise, yeniden kilitlenmesi gündemde.

Belçika'da koronavirüs vakalarının yeniden Mart ayı başındaki rakamlarına ulaşması üzerine, Ulusal Güvenlik Konseyi, Başbakan Sophie Wilmes başkanlığında acil bir toplantı yaptı.

Toplantıda, daha önce 15'e çıkarılan haftalık sosyal iletişimde bulunulacak kişi sayısı, 29 Temmuz Çarşamba gününden itibaren yeniden 5'le sınırlandırıldı. Belçikalılar, her hafta sadece aynı kişilerle olmak koşuluyla, haftada 5 kişi ile görüşebilecek.

Aile toplantıları, ziyaret ve bayramlaşma gibi faaliyetler de, çocuklar dahil 10 kişiyle sınırlandırıldı.

Mağazalarda alışverişe 30 dakika sınırlaması

Konsey, daha önce kapalı alamda 200, açık alanda 400 kişiye kadar katılıma izin verilen kitlesel etkinliklere de sınırlama getirdi. Kapalı alanlardaki etkinliklere en fazla 100, açık alanlardakilere ise 200 kişi katılabilecek.