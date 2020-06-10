İkinci dalga paniği yaşanan Diyarbakır'da nişana katılan muhtar koronavirüs kaptı

Bismil’e bağlı 120 haneli bin nüfuslu Başhan köyünün muhtarı Şirin Avcı, kızının nişanına katılmak için Batman’a gitti.Dönüşte yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye kaldırılan Avcı’nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

KÖY GİRİŞ-ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Yapılan filyasyon çalışmalarında ailesinden 4 komşularından ise 1 kişide virüs tespit edilmesi üzerine köy giriş çıkışlara kapatılarak karantinaya alındı.