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İkinci dalganın vurduğu İran'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2020 18:15 | Son Güncelleme

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 125 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 10 bin 364’e yükseldi.

İkinci dalganın vurduğu İran'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları artıyor!

İran’da koronavirüs salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Lari, son 24 saatte 2 bin 456 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtirken, 125 kişinin ise hayatını kaybettiğini ifade etti. Sözcü, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 220 bin 180’e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 10 bin 364’e ulaştığını açıkladı.

"ÇOK ZOR BİR SONBAHAR MEVSİMİ GEÇİREBİLİRİZ"

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yüzyılda bir veya iki kez karşılaşılabilecek bir trajediyle karşı karşıya olduklarını söyleyerek, “Koronavirüs ve influenza ile birlikte çok zor bir sonbahar mevsimi geçirebiliriz. koronavirüs ve influenzanın beraber görülmesi sağlık bakanlığı için oldukça yorucu olacaktır” ifadelerini kullandı.

Nemeki, “Covid-19 için yüksek risk grubunun spesifik hastalar ve yaşlılar olduğunu düşünüyorduk ancak tıp fakültelerinin en son istatistiklerine göre, ne yazık ki, bugün gençlerin Covid-19 ile enfekte olma olasılığının daha yüksek olduğunu görüyoruz” dedi.

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