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İkinci defa alkollü yakalanınca polise yalvardı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 10:25 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, geçen ay alkollü yakalanması nedeniyle ehliyetine el konulan Ramazan D.

İkinci defa alkollü yakalanınca polise yalvardı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, geçen ay alkollü yakalanması nedeniyle ehliyetine el konulan Ramazan D. (50) yeniden alkollü yakalanınca polislere, "Etmeyin eylemeyin. Bu seferlik affedin. Söz veriyorum. Bir daha içersem namert, şerefsizim" dedi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece alkol ve emniyet kemeri denetimi yaptı. 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde üzerinde yapılan denetimde ekipleri görünce yol kenarına park eden otomobil sürücüsünün yanına polis gitti. Denetimden kaçmadığını sadece aracını park ettiğini söyledikten sonra alkolmetreyi üfleyen Ramazan D.'nin 1.77 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine geçen ayın 12'sinde el konulduğunu söylediği polisi ceza yememek için ikna etmeye çalışan Ramazan D., "Etmeyin eylemeyin. Bu seferlik affedin. Söz veriyorum. Bir daha içersem namert, şerefsizim. Ben inşaatçı adamım. Eve 5 bin TL ceza gelecek. Benim çoluk çocuğumun nafakası, elektriği hepsi gitti işte. Ben bin TL ödeyemedim ki. Bunu nasıl ödeyeceğim?" dedi.
1 ay önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen Ramazan D.'ye alkollü araç kullanmaktan 1256 TL., ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı da 2 bin 18 TL olmak üzere toplam 3 bin 274 TL para cezası kesildi. Otomobili ise gelen arkadaşına teslim edildi.

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İkinci defa alkollü yakalanınca polise yalvardıİkinci defa alkollü yakalanınca polise yalvardı

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