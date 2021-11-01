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İkinci defa anne olan Bengü'den bebeğiyle ilk pozlar

01.11.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. Bebeğini kucağına alan Bengü, doğum sonrasında ilk fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı yayınladığı karelere, "Oğlum… Ailemize hoşgeldin oğlum 01.11.2021" notunu düştü.

İkinci defa anne olan Bengü'den bebeğiyle ilk pozlar

2018'de iş adamı Selim Selimoğlu ile dünya evine giren ve 2019 yılında kızı Zeynep'i dünyaya getiren Bengü, ikinci kez anne oldu. Bengü bu kez bir erkek çocuğu doğurdu.

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Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, oğluna Selim adını verdi. Bengü doğum sonrasında hastane odasında bebeğiyle çekilen ilk fotoğraflarını paylaştı.

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Ünlü şarkıcı paylaşımında "Oğlum… Ailemize hoşgeldin oğlum 01.11.2021" ifadelerini kullandı.

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3 kilo 760 gram ağırlığında ve 53 santimetre boyunda doğan Selim ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Bengü Instagram
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