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İkinci döneme alkışlarla başlangıç

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 17:19 | Son Güncelleme

Maltepe’de 17 günlük bekleyişin ardından mazbatasını alan Belediye Başkanı Ali Kılıç, makamına alkışlar eşliğinde geldi.

İkinci döneme alkışlarla başlangıç

Maltepe’de 17 günlük bekleyişin ardından mazbatasını alan Belediye Başkanı Ali Kılıç, makamına alkışlar eşliğinde geldi. İkinci kez aday olup kazanan ve belediye binası önünde çalışanlar ve vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Kılıç, “Şimdi daha çok çalışma zamanı. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, halka hizmeti Hakk’a hizmet sayarak çalışmaya devam edeceğiz. İkinci dönemde sizlerden büyük bir özveri bekliyorum” dedi.
Maltepe’de 17 günlük bekleyişin ardından mazbatasını alarak ikinci dönemine başlayan Belediye Başkanı Ali Kılıç, büyük coşku ve alkışlarla karşılandı. Belediye binası önünde çalışanlar tarafından çiçeklerle karşılanan Kılıç, burada bir konuşma yaparak, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Kılıç konuşmasında, “Çok kıymetli, çok değerli çalışma arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, yoldaşlarım hepinize bu süreç içerisinde göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu bir süreçti. Bu süreçte Maltepe’de demokratik bir yarış yaşandı. Bu yarış yaşanırken hiçbir çalışma arkadaşımıza, hiçbir emekçi arkadaşıma, kardeşime bana çalışın, bana destek verin, benim yanımda durun saygısızlığını göstermedim. Siz kime oy vereceğiniz, kime sahip çıkacağınızı, duruşunuzu en iyi şekilde belirleyebilecek kapasiteye sahipsiniz. Bir 5 yılı geride bıraktık, bu 5 yılda hep söylediğim bir şey vardı. Siz benim sokaktaki fahri elçilerimsiniz, Maltepe Belediyesi’nin sokaktaki temsilcilerisiniz. Dolayısıyla Maltepe Belediyesi’ni sizler temsil ediyorsunuz. Sunduğunuz hizmet karşılığında Maltepe halkı, Rabbime şükürler olsun ki bir daha 5 yıllığına bize bu koltuğu nasip etti. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.
“Maltepe’yi daha da güzelleştireceğiz”
Yeni dönemde Maltepe’yi daha çağdaş, daha demokratik ve daha güzel bir ilçe yapacaklarının sözünü vererek konuşmasına devam eden Kılıç, şunları söyledi: “Seçim süreci bitti, sandıklar kapandı. Her taş yerli yerine oturdu. Şimdi yeniden çalışma zamanı. Hiç kimsenin onuruyla, haysiyetiyle, ekmeğiyle oynamayız, oynattırmayız. Sizler benim namusum, kardeşlerim, bacılarımsınız. En önde ben sizi savunurum ama iş sorumluluğa geldiğinde de Maltepe Belediyesi’ne aynı hassasiyet, dikkat ve özenle sahip çıkacaksınız. Bana bunun sözünü vermenizi istiyorum. Kol kola gireceğiz bu yolu hep beraber gideceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Siz kime oy verdiyseniz verdiniz başımın tacısınız, oralara takılmıyorum. Burası bir kamu kuruluşu, o defter kapandı, artık CHP rozetini çıkardım, dün akşam Genel Başkanımla telefonla görüştük, cebime koydum, artık ben de sizin gibi bir kamu görevlisiyim. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, kim kime oy vermiş, kim bize hizmet etmiş, etmemiş tartışmasına girmeden ne yapıyoruz, herkese eşit mesafede hizmet götürüyoruz. Sağ olun, var olun. 5 yıl birlikteyiz, hepinize çok çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun, yolumuz açık olsun.”

İkinci döneme alkışlarla başlangıç

İkinci döneme alkışlarla başlangıç

İkinci döneme alkışlarla başlangıç

İkinci döneme alkışlarla başlangıç

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