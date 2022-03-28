“İkinci Doz İlave Aşı Ölüm Oranını Düşürüyor”

İsrail’deki araştırma ikinci doz ilave Pfizer-BioNTech aşısı olan yaşlılarda ölüm oranının tek doz ilave aşı olanlara kıyasla yüzde 78 azaldığını gösterdi.

40 gün süren araştırmaya 60-100 yaş arasında yarım milyondan fazla insan katıldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 58’i ikinci doz ilave aşıyı oldu. Geri kalanı ise sadece tek doz ilave aşı oldu. Aaraştırmacılar ilk grupta 92 can kaybı tespit ederken, ikinci grupta 232 kişi yaşamını yitirdi.

Clait ve Sapir Koleji’nde araştırmacı Ronen Arbel, araştırmanın ikinci doz ilave aşının hayat kurtardığını gösterdiğini söyledi.

Aaraştırma henüz ön çalışma safhasında. Araştırmada Moderna aşısı olanlarla COVID tedavisi olanlar yer almadı.

İsrail sağlık yetkilileri salgın süresince aşıların etkinliği konusunda sürekli araştırmalar yaptı. Bu araştırmalardan Amerika dahil diğer ülkelerdeki politika belirleyiciler de faydalandı.

