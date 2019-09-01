İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı anma törenleri

BERLİN (AA) - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılında "Kurbanların çektiği acının önünde yas tutarak eğiliyorum. Almanya'nın tarihi suçu için af diliyorum." dedi.

Steinmeier, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı dolayısıyla Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen anma töreninde konuştu.

Ülkesi Almanya'nın 80 yıl önce komşu ülke Polonya'ya saldırdığını anımsatan Steinmeier, Almanların aralarında milyonlarca Polonyalı olmak üzere 50 milyondan fazla cana mal olan savaş çıkardıklarını, bunun Almanların bir suçu olduğunu ifade etti.

Steinmeier, "Kurbanların çektiği acının önünde yas tutarak eğiliyorum. Almanya'nın tarihi suçu için af diliyorum." diyerek, bu savaşı sürekli hatırlamanın önemli olduğuna işaret etti.

Bir savaşın silahlar sustuğunda bittiğine dikkati çeken Steinmeier, "Ancak sonuçları nesiller için bir mirastır. Bu miras, acı veren bir mirastır. Bunu kabul ediyoruz ve ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

- "Almanların Polonyalılara açtığı yaraları unutmayacağız"