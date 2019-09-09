HABER

İkinci el aldığı otomobil arazı yaptı, parası mahkemeyle geri aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:38 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan Erkan Şentabaklar, Sakarya'dan 52 bin 500 lira vererek aldığı 2'nci el otomobilin İzmir'e dönerken motor arızası yapması sonucu zarara uğradığı gerekçesiyle açtığı davayı kazandı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan Erkan Şentabaklar, Sakarya'dan 52 bin 500 lira vererek aldığı 2'nci el otomobilin İzmir'e dönerken motor arızası yapması sonucu zarara uğradığı gerekçesiyle açtığı davayı kazandı. Mahkeme, satıcının aracın ayıbından sorumlu olduğu gerekçesiyle Şentabaklar'a parasının iadesine karar verdi.

İzmir'de yaşayan Erkan Şentabaklar, internet üzerinden beğendiği bir otomobili almak için Sakarya'nın Akyazı ilçesine gitti. Aracı beğenen ve 52 bin 500 lira ödeyerek alan Şentabaklar, İzmir'e dönmek için yola çıktı. Balıkesir'e geldiğinde yeni alınan otomobil arıza yaptı. Çekici vasıtasıyla aracını tamire götüren Şentabaklar, 'motorun yatak sarması' arızası yaptığını ve aracı almadan bu kusuruyla ilgili işlem gördüğünü öğrendi. Aracının tamiri için 37 bin lira istenmesinin ardından Şentabaklar, aracı kişiden bu paranın karşılanmasını istedi. Satıcının olumsuz cevap vermesi üzerine konu yargıya taşındı. Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, bilirkişi raporunda araç alım satım işiyle uğraşan davalının araçtaki arızayı tespit edebileceği, motordaki arızanın kullanıcı kaynaklı olmadığı belirtildi. Bunun üzerine mahkeme, aracın ayıbından satıcının sorumlu olduğu gerekçesiyle satan kişinin Şentabaklar'dan aldığı 52 bin 500 liranın iadesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Şentabaklar'ın aracın bozulmasından sonraki süreçte, çekici ve yol masraflarının davalıdan tahsil edilmesine hükmetti.

'EMSAL KARAR'

Şentabaklar'ın avukatı Mehmet Bülent Ötkün, mahkemenin verdiği kararın araç alım satımında mağdur olan vatandaşlar için emsal niteliğinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Müvekkilim internet üzerinden araç alım satımı yapan bir siteden beğendiği aracı Sakarya'ya giderek 52 bin 500 lira karşılığında almıştır. Dönüşe geçtiğinde araç 'motor yatak sarması' arızası nedeniyle yolda kalmıştır. Çekici vasıtasıyla İzmir'e gelmiş ve aracı tamire götürdüğünde aracın motorunun daha önceden bu arıza nedeniyle işlem gördüğünü öğrenmiş ve satıcıdan tamir parası istemiştir. Olumsuz cevap vermesi üzerine konuyu yargıya taşımıştır. Mahkeme tarafından hazırlatılan bilirkişi raporlarına göre araçta gizli ayıp olduğu ve bu gizli ayıbın alıcı tarafından basit bir incelemeyle bilemeyeceği ancak satıcının ise bunu bilebileceği belirtilmiştir. Mahkeme de bu doğrultuda verdiği kararda hem alım bedeli 52 bin 500 liranın hem de müvekkilimizin harcadığı yol ve çekici parasının geri iadesine karar vermiştir. Yeni tüketici kanuna göre artık ikinci el araçlarda bu kanunun içine dahil edilmiştir. Mağdur olan alıcılar artık bu kanundan faydalanabilmektedir. Ayrıca satış esnasında noter huzurundaki satış bedeli ile ödediği bedelin aynı olmasına dikkat etmeleri gerekir. Çünkü müvekkilimiz aracını aldığında satıcı noter satışında aracın satış bedelini 42 bin 500 lira olarak göstermiştir. Ancak satış bedeli 52 bin 500 lira ödediği dekontla belgelediği için aradaki farkı da almıştır."

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Tekirdağ'da 09.09.2019'da, 9 çifte nikahTekirdağ'da 09.09.2019'da, 9 çifte nikah
Kırşehir’de 09.09.2019 tarihinde 9 çift dünyaevine girdiKırşehir’de 09.09.2019 tarihinde 9 çift dünyaevine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

'Okul günü olacak iş mi?' Tepki aldı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Büyük panik! Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Van'da deprem!

Van'da deprem!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

Bakanlık devraldı! 'Uçan göz' böyle görüntüledi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ergenekon davasına bakan mahkemenin başkanı Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Hasan Hüseyin Özese'ye hapis cezası!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'göçmen botuna müdahale' açıklaması

Sosyal medyada tepki çekmişti! Açıklama geldi

Yenikapı'daki tartışma yaratan araçlar kaldırıldı

Bu görüntü günlerdir tartışılmıştı! Yeni gelişme

Son dakika! Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesi kaza geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü kaza geçirdi!

Son dakika! Van'da deprem (son depremler- 9 Eylül 2019 Pazartesi AFAD Kandilli Rasathanesi)

Van'da deprem!

İTÜ mezunu Halit Ayar öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı

İTÜ'lü gencin öldürüldüğü olayda görüntüler ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.