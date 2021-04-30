İkinci el Alfa Romeo GT 2.0 JTS alınır mı?

Alfa Romeo’nun efsanevi modellerinden olan GT ile birlikteyiz. Bertone tasarım ruhunu çok iyi yansıtan modeller arasında olan GT, tasarımı ve detaylarıyla dikkat çekiyor. Ön yüzde inceltilmiş farlar dikkat çekiyor. Üçgen şeklinde ön ızgara biraz küçük görünse de, otomobilin karakterini yansıtmaya yetiyor. Yan bölümde büyük jantlar dikkatlerden kaçmıyor. Bertone tasarım ruhunu yansıtması da arka lastiğin hemen önünde kullanılan logolar ile desteklenmiş. Arka bölüme geldiğimizde ince bir stop grubu göze çarpıyor. İkinci el Alfa Romeo GT alsanız dahi, bagaj konusunda büyük bavullar taşıyacak kadar cömert alan size sunuluyor.

İKİNCİ EL ALFA ROMEO GT’NİN KOKPİTİ NASIL?

Kokpitte ilk dikkatimizi çeken şey ise Selespeed şanzıman kolu oluyor. Joystick şeklinde olan şanzıman kolu oldukça şık. İsterseniz direksiyon arkasındaki kulakçıklarla da otomatik şanzımanı kontrol edebiliyorsunuz. Direksiyon simidi oldukça ince ve ortasında marka logosu bizlere gülümsüyor. Büyük kadranlar ve yakıt göstergesindeki “Benzina” logosu onun İtalyan ruhunu net bir şekilde ele veriyor.