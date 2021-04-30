HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. İkinci el Alfa Romeo GT 2.0 JTS alınır mı?

İkinci el Alfa Romeo GT 2.0 JTS alınır mı?

30.04.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobiller fiyat konusunda aldı başını gitti. Artık neredeyse 200 Bin TL altında sıfır otomobil bulmak oldukça zor. Araç alacaklar ikinci ele yüklendi. Peki bu piyasada hangi ikinci el otomobil alınmalı? İkinci el Alfa Romeo GT 2.0 JTS alınır mı? Cevaplar videomuzda.

İkinci el Alfa Romeo GT 2.0 JTS alınır mı?

Alfa Romeo’nun efsanevi modellerinden olan GT ile birlikteyiz. Bertone tasarım ruhunu çok iyi yansıtan modeller arasında olan GT, tasarımı ve detaylarıyla dikkat çekiyor. Ön yüzde inceltilmiş farlar dikkat çekiyor. Üçgen şeklinde ön ızgara biraz küçük görünse de, otomobilin karakterini yansıtmaya yetiyor. Yan bölümde büyük jantlar dikkatlerden kaçmıyor. Bertone tasarım ruhunu yansıtması da arka lastiğin hemen önünde kullanılan logolar ile desteklenmiş. Arka bölüme geldiğimizde ince bir stop grubu göze çarpıyor. İkinci el Alfa Romeo GT alsanız dahi, bagaj konusunda büyük bavullar taşıyacak kadar cömert alan size sunuluyor.

İKİNCİ EL ALFA ROMEO GT’NİN KOKPİTİ NASIL?

Kokpitte ilk dikkatimizi çeken şey ise Selespeed şanzıman kolu oluyor. Joystick şeklinde olan şanzıman kolu oldukça şık. İsterseniz direksiyon arkasındaki kulakçıklarla da otomatik şanzımanı kontrol edebiliyorsunuz. Direksiyon simidi oldukça ince ve ortasında marka logosu bizlere gülümsüyor. Büyük kadranlar ve yakıt göstergesindeki “Benzina” logosu onun İtalyan ruhunu net bir şekilde ele veriyor.

ALFA ROMEO GT HANGİ MOTOR İLE GELİYOR?

2.0 litre JTS motor yer alıyor. 165 Bg güç ve 206 Nm tork değeri var. 5 ileri otomatik şanzıman ile alnıyor. City modu ile daha sakin bir sürüş sizlere sunuyor. Ayrıca vites geçişleriniz daha konforlu oluyor. Sport modunda ise model oldukça performanslı bir yapı size sunuyor.

İKİNCİ EL ALFA ROMEO GT 2.0 JTS’İN FİYATLARI NASIL?

İkinci el pazarında Alfa Romeo GT’nin fiyat aralığı oldukça geniş. 88 Bin TL ile 150 bin TL arasında değişen bir skalada bu otomobiller fiyatlandırılabiliyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Makyajlı hali görücüye çıktı!Makyajlı hali görücüye çıktı!
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Çılgın Bediş'in Banu'su ülkeye dönmek istiyor! İşte son hali

Çılgın Bediş'in Banu'su ülkeye dönmek istiyor! İşte son hali

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Alkol satış yasağı kalktı mı? Çarpıcı paylaşım

Alkol satış yasağı kalktı mı? Çarpıcı paylaşım

Devlet memurlarıyla ilgili önemli karar!

Devlet memurlarıyla ilgili önemli karar!

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.