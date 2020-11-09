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İkinci el araba al-sat karı... İkinci el araba fiyatları artacak mı? Altın ve doların rakibi ikinci el araba yatırımı! İkinci el araba fiyatları ne olacak?

OTOMOBİL HABERLERİ  | 09.11.2020 11:03 | Son Güncelleme

Altın ve dolar gibi yatırım araçlarını kullanan vatandaşların yeni yatırım gözdesi ikinci el arabalar oldu. Yatırım amaçlı ikinci el araba alan vatandaşlar, ikinci el araba fiyatları düşer mi merak etmeye başladı. VavaCars CEO'su Lawrence Merritt sıfır araç piyasası hakkında değerlendirmelerde bulunurken, sıfır arabaların stoğu ikinci el araba fiyatlarını etkileyeceği için merak ediliyor. İkinci el araba fiyatları ne olur, sıfır araçların fiyatları düşer mi? Uzmanından sıfır araba yorumu...

Otomotiv sektörü koronavirüsten dolayı son yılını oldukça hareketli geçirdi. Sıfır araç üretiminin taleplere yetişememesi ile başlayan fiyat artışları hem ikinci el araba piyasası hem de sıfır araçların talebini artırdı. Koronavirüsten dolayı kendi aracında seyahat ederek ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar, fiyat artışına rağmen ikinci el ve sıfır araç piyasasının hareketli olmasına neden oluyor. İkinci el araçların fiyatlarının sürekli artması nedeniyle vatandaşlar artık ikinci el araçları yatırım aracı olarak görmeye başladı. İkinci el araba fiyatları düşer mi merak eden yatırımcılar uzmanlardan ikinci el araba fiyat tahminlerini araştırıyor. Peki ikinci el araba fiyatları ne olacak? İkinci el araba al-sat kar sağlar mı?

İkinci el araba al-sat karı... İkinci el araba fiyatları artacak mı? Altın ve doların rakibi ikinci el araba yatırımı! İkinci el araba fiyatları ne olacak?

İKİNCİ EL ARABA AL-SAT KAR SAĞLAR MI?

Otomotiv sektöründe yaşanan arz talep krizinden dolayı vatandaşlar araba fiyatlarının nasıl ilerleyeceğini, uzmanların ikinci el araba fiyatları tahmini ve yorumlarını araştırıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte başlayan gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunan VavaCars CEO'su Lawrence Merritt, salgının neden olduğu tedarik sıkıntısı ile talep patlaması yaşayan sıfır araç piyasasının ve ikinci el araç piyasasının verdiği rakamsal değerlere dikkat çekti. Merritt açıklamasında, salgının birçok ülkede artışa geçmesinin ardından ikinci dalganın da gelmesiyle birlikte, teşviklerin tekrar hayata geçirilmesinin, sıfır araç üretimindeki sıkıntıların devam etmesine neden olduğunu ifade etti. Koronavirüs salgını ile Mart ayında başlayan sıkıntılar artarak büyümeye devam ediyor. İkinci el araba piyasasını oldukça etkileyen sıfır araç stoğunun eksikliği, ikinci el arabaların yatırım aracı olarak kullanılmasının önünü açtı. İkinci el araba al-sat yapmak kar sağlar mı araştıran vatandaşlar, ikinci el araba yatırım aracı olarak kullanılır mı merak ediyordu.

İkinci el araba al-sat karı... İkinci el araba fiyatları artacak mı? Altın ve doların rakibi ikinci el araba yatırımı! İkinci el araba fiyatları ne olacak?

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE OLACAK?

Koronavirüsün ikinci dalgasını engellemek amacıyla alınan tedbirler nedeniyle ikinci el araçların fiyatlarındaki artış vatandaşları; bitcoin, altın ve dolar gibi yatırım aracı olarak ikinci el araba almaya yönlendirdi. Vatandaşlar yatırım aracı olarak gördüğü ikinci el araçların fiyatları tahmini ne olur araştırmalarına başladı. Merritt açıklamasında 2019 Eylül ayı ile 2020 Eylül ayı fiyatlarını karşılaştırarak, fiyat değişimlerini paylaştı.

Merritt segmentlere ayırdığı araç piyasasında A segmentine koyduğu araçların (mini) artış oranını TL cinsinden 47% , dolar bazında 13% oldu.

B segmentinde yer alan giriş araçlarının TL cinsinden artış oranı 53%, dolar cinsinden artış oranı ise 19% olarak değerlendirdi.

C segmentinde yer alan kompakt araçlarının TL cinsinden artış oranı 51%, dolar cinsinden artış oranı ise 18% olarak değerlendirdi.

Aile arabalarını içeren D segmentinde TL cinsinden artış oranı 50%, dolar cinsinden artış oranı ise 17% olarak değerlendirdi.

Merritt E segmentine eklediği lüks araç kategorisi için ise TL cinsinden artış oranı 46%, dolar cinsinden artış oranı ise 14% olarak değerlendirdi.

İkinci el araba al-sat karı... İkinci el araba fiyatları artacak mı? Altın ve doların rakibi ikinci el araba yatırımı! İkinci el araba fiyatları ne olacak?

İKİNCİ EL ARABALAR DÖVİZ GİBİ YATIRIM ARACI OLDU

Aralık 2019 ve Eylül 2020 yıllarının ay bazında karşılaştırılması yapıldığında ikinci el arabanın döviz ve altın gibi yatırım aracı haline geldiği açıkça görülüyor.

Aralık 2019 ve Eylül 2020 dönemlerine ait artışlar şöyle;

İkinci el araba ortalama fiyat artışı: %48

Dolar artış oranı: 31

Altın artış oranı: 61

Bitcoin artış oranı: 50

Pandemiden kaynaklı olarak vatandaşların toplu taşıma araçlarını bırakarak, özel araçlarına yönelmesi talep yoğunluğundan kaynaklı ikinci el araba fiyatlarının artmasına neden olmaya devam ediyor. İkinci el araba fiyatlarının bu sebepten artmasına ek olarak ÖTV zammının da eklenmesi, döviz kurları ve taşıt kredileri fiyatları etkilemeye devam ediyor.

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