İkinci el araba al-sat karı... İkinci el araba fiyatları artacak mı? Altın ve doların rakibi ikinci el araba yatırımı! İkinci el araba fiyatları ne olacak?

Otomotiv sektörü koronavirüsten dolayı son yılını oldukça hareketli geçirdi. Sıfır araç üretiminin taleplere yetişememesi ile başlayan fiyat artışları hem ikinci el araba piyasasını hem de sıfır araçların talebini artırdı. Koronavirüsten dolayı kendi aracında seyahat ederek ulaşım sağlamak isteyen vatandaşlar, fiyat artışına rağmen ikinci el ve sıfır araç piyasasının hareketli olmasına neden oluyor. İkinci el araçların fiyatlarının sürekli artması nedeniyle vatandaşlar artık ikinci el araçları yatırım aracı olarak görmeye başladı. İkinci el araba fiyatları düşer mi merak eden yatırımcılar uzmanlardan ikinci el araba fiyat tahminlerini araştırıyor. Peki ikinci el araba fiyatları ne olacak? İkinci el araba al-sat kar sağlar mı?

İKİNCİ EL ARABA AL-SAT KAR SAĞLAR MI?

Otomotiv sektöründe yaşanan arz talep krizinden dolayı vatandaşlar araba fiyatlarının nasıl ilerleyeceğini, uzmanların ikinci el araba fiyatları tahmini ve yorumlarını araştırıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte başlayan gelişmelere yönelik değerlendirmelerde bulunan VavaCars CEO'su Lawrence Merritt, salgının neden olduğu tedarik sıkıntısı ile talep patlaması yaşayan sıfır araç piyasasının ve ikinci el araç piyasasının verdiği rakamsal değerlere dikkat çekti. Merritt açıklamasında, salgının birçok ülkede artışa geçmesinin ardından ikinci dalganın da gelmesiyle birlikte, teşviklerin tekrar hayata geçirilmesinin, sıfır araç üretimindeki sıkıntıların devam etmesine neden olduğunu ifade etti. Koronavirüs salgını ile Mart ayında başlayan sıkıntılar artarak büyümeye devam ediyor. İkinci el araba piyasasını oldukça etkileyen sıfır araç stoğunun eksikliği, ikinci el arabaların yatırım aracı olarak kullanılmasının önünü açtı. İkinci el araba al-sat yapmak kar sağlar mı araştıran vatandaşlar, ikinci el araba yatırım aracı olarak kullanılır mı merak ediyordu.