İkinci el araba alacaklar dikkat! Bakanlık ihale ile satıyor: İşte ikinci el araç listesi ve fiyatları

Koronavirüs pandemisinde en sık sorular sorulardan biri de İkinci el araç fiyatları düşer mi oldu. Konu gündemdeki yerini korumaya devam ederken ikinci el araba fiyatları da araştırılmaktan vazgeçilmiyor. Ciddi oranda artış gösteren ikinci el araç fiyatları nedeniyle araba sahibi olmak isteyenler için otomobil almak hayalden öteye gidemiyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışı ile daha düşük fiyatlarla araba alınabilmesinin önünü açıyor.
İhale ile satışa çıkarılan ikinci el araba fiyatlarında başlangıç bedeli satışa esas bedelin yüzde 75'ini yansıtıyor. İhaleye yönelik şartlar ise Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde yer alıyor. İnternet sitesinde yalnızca şase ya da karoseri kalmış araçlar da satışa sunuluyor. Bu araçları alanlar sıfır araba almak için hurda indirimi avantajından da yararlanabiliyor.
Bakanlıktan satılık ikinci el araçlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Otomobil sahibi olmak isteyen sürücüler ihale sistemiyle piyasanın çok daha altın da fiyatlarla ikinci el araçlara sahip olabilecek.
Ticaret Bakanlığı ise araba almak isteyen tüketicilere güzel bir fırsat sunuyor. Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa çıkaran Ticaret Bakanlığı yeni liste yayımlandı. İşte ihale yoluyla satışa çıkarılan o araçlar...
2005 model MINI COOPER araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 76 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.
2004 model AUDI A6 3.0 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 125 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.
2005 model BMW 320D araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 100 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.
2005 model BMW 318 İ araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 135 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.
2012 model VOLVO XC60 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 300 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.
2007 model OPEL ZAFİRA araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 80 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.
2006 model MERCEDES B180 CDI araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 120 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.
2006 model VOLVO V70 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 140 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.
2008 model SKODA OCTAVİA 2.0 TDI COMBI araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 90 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.
İşte listeye son eklenen ikinci el araçlar ve fiyatları: