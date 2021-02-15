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İkinci el araba alacaklar dikkat! Bakanlık ihale ile satıyor: İşte ikinci el araç listesi ve fiyatları

15.02.2021 15:37 | Son Güncelleme:
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Araç almayı düşünenlerin sıkça incelediği ikinci el araba fiyatları Ticaret Bakanlığı'nın ihale ile satışa çıkardığı araçlarla birlikte düşük bütçelilere de hitap ediyor. İkinci el araç sahibi olmak isteyen birçok vatandaş araç ihaleleri sayesinde uygun araç bulabilme şansını yakalıyor. Araba almak isteyen onlarca kişi için güzel bir fırsat sunan Ticaret Bakanlığı, yeni yayınladığı liste ile çeşitli markalardaki ikinci el araçları uygun fiyata satmaya hazırlandığını duyurdu.

Koronavirüs pandemisinde en sık sorular sorulardan biri de İkinci el araç fiyatları düşer mi oldu. Konu gündemdeki yerini korumaya devam ederken ikinci el araba fiyatları da araştırılmaktan vazgeçilmiyor. Ciddi oranda artış gösteren ikinci el araç fiyatları nedeniyle araba sahibi olmak isteyenler için otomobil almak hayalden öteye gidemiyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışı ile daha düşük fiyatlarla araba alınabilmesinin önünü açıyor.

İhale ile satışa çıkarılan ikinci el araba fiyatlarında başlangıç bedeli satışa esas bedelin yüzde 75'ini yansıtıyor. İhaleye yönelik şartlar ise Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde yer alıyor. İnternet sitesinde yalnızca şase ya da karoseri kalmış araçlar da satışa sunuluyor. Bu araçları alanlar sıfır araba almak için hurda indirimi avantajından da yararlanabiliyor.

TİCARET BAKANLIĞINDAN SATILIK İKİNCİ EL ARAÇLAR

Bakanlıktan satılık ikinci el araçlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Otomobil sahibi olmak isteyen sürücüler ihale sistemiyle piyasanın çok daha altın da fiyatlarla ikinci el araçlara sahip olabilecek.

Ticaret Bakanlığı ise araba almak isteyen tüketicilere güzel bir fırsat sunuyor. Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa çıkaran Ticaret Bakanlığı yeni liste yayımlandı. İşte ihale yoluyla satışa çıkarılan o araçlar...

İKİNCİ EL ARAÇ LİSTESİ 2021

2005 model MINI COOPER araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 76 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

mini

2004 model AUDI A6 3.0 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 125 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

audi

2005 model BMW 320D araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 100 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

bmw2

2005 model BMW 318 İ araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 135 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

bmw

2012 model VOLVO XC60 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 300 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

volvol

2007 model OPEL ZAFİRA araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 80 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

opel

2006 model MERCEDES B180 CDI araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 120 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

merc

2006 model VOLVO V70 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 140 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

volvo2

2008 model SKODA OCTAVİA 2.0 TDI COMBI araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 90 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

scoda

İşte listeye son eklenen ikinci el araçlar ve fiyatları:

  • 2000 RENAULT LAGUNA 1.9 DCI 56.000
  • 2004 KIA CARNİVAL 67.500
  • 2012 FORD TRANSİT CONNECT 88.500
  • 2002 RENAULT LAGUNA 72.000
  • 1996 VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 51.000
  • 2005 CHRYSLER GRAND VOYAGER 94.500
  • 1998 VOLKSWAGEN GOLF 45.000
  • 2005 VOLVO S 80 50.000
  • 2000 TOYOTA YARİS VERSO 50.000
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