İkinci el araba alacaklar dikkat! Bakanlık ihale ile satıyor: İşte ikinci el araç listesi ve fiyatları

Koronavirüs pandemisinde en sık sorular sorulardan biri de İkinci el araç fiyatları düşer mi oldu. Konu gündemdeki yerini korumaya devam ederken ikinci el araba fiyatları da araştırılmaktan vazgeçilmiyor. Ciddi oranda artış gösteren ikinci el araç fiyatları nedeniyle araba sahibi olmak isteyenler için otomobil almak hayalden öteye gidemiyor. Bu noktada Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satışı ile daha düşük fiyatlarla araba alınabilmesinin önünü açıyor.

İhale ile satışa çıkarılan ikinci el araba fiyatlarında başlangıç bedeli satışa esas bedelin yüzde 75'ini yansıtıyor. İhaleye yönelik şartlar ise Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde yer alıyor. İnternet sitesinde yalnızca şase ya da karoseri kalmış araçlar da satışa sunuluyor. Bu araçları alanlar sıfır araba almak için hurda indirimi avantajından da yararlanabiliyor.

TİCARET BAKANLIĞINDAN SATILIK İKİNCİ EL ARAÇLAR

Bakanlıktan satılık ikinci el araçlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Otomobil sahibi olmak isteyen sürücüler ihale sistemiyle piyasanın çok daha altın da fiyatlarla ikinci el araçlara sahip olabilecek.