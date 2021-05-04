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İkinci el araba bakarken bu ilanlardan uzak durun

04.05.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobil pazarındaki üretimin azalması sebebiyle ikinci el araba pazarına ilgi fazlasıyla arttı. Bu durum ikinci el ilan sitelerini de hareketlendirdi. Peki ikinci el araba ilanlarını incelerken nelere dikkat etmek gerek? İşte yanıtı...

Hemen hemen hepimiz hayatımızın belli bir yerinde ikinci el araba ilanlarına bakmışızdır. Hatta bir çoğunu ilan resimlerinden beğenip, aracın yanına gittiğimizde hayal kırıklığına bile uğramış olabiliriz. İşte bu sorunları ortadan kaldırmak için ilanları çok iyi okumak ve yorumlamak gerekir.

Her ilan sahibi otomobilinin albenisini yükseltmek için bazı yollara başvurabilir. İşte bunlardan bazılarını size başlıklar halinde aktaralım.

Photoshop işlemi görmüş fotoğraflar

Bu tarz bir işlem ile solgun görünen aracınız oldukça çekici görünebilir. Ama bazı ilan sahipleri bu işi abartınca çok net bir şekilde bu durum ortaya çıkmakta.

Çok ayrıntılı fotoğraf çekmemek

Araç sahipleri, otomobillerinin sadece birkaç kare fotoğrafını internette yayınlamaktadır. Bu da otomobil hakkında daha da çok şüphelenmemiz gerektiğini gösteren bir kanıttı.

Çok az detay verme

Gerçek bir satıcıysanız, aracınız hakkında detaylı bir yazı hazırlamanız gerekmektedir. Eğer ki bir ilanda çok az bilgi varsa, hızlıca başka bir araç ilanına bakmanın zamanı geldi de geçiyordur bile.

Peki diğer uzak durulması gelen ilan örnekleri hangileri? Bunlara ulaşmak için videomuzu izleyebilirsiniz.


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