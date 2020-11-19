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İkinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araç fiyatları yükselecek mi? Satışlar durma noktasına geldi! İşte ikinci el piyasası son durum

19.11.2020 13:52 | Son Güncelleme:
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İkinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araç fiyatları yükselecek mi? Satışlar durma noktasına geldi! İşte ikinci el piyasası son durum

Pandemi ve dolardaki belirsizlikle ikinci el araç piyasasında satışlar neredeyse durma noktasında. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkan Vekili Kubilay Yardım, konuyla ilgili “Dövizdeki dalgalanma ve son kararlardan dolayı bir durgunluk oldu. Pandemiden dolayı ‘0’ araç üretimi yine durursa 2. eldeki talep patlaması ve fiyatın yükselmesi devam edecektir” dedi. Peki, ikinci el araba fiyatları düşer mi? İkinci el araç fiyatları yükselecek mi? İşte ikinci el piyasası son durum

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile beraber ülkemizdeki ikinci el araba fiyatları üzerinde de hareketlilik devam ediyor. “0” araç üretiminin kontrollü şekilde başlaması ve vatandaşların uzun süredir kuyrukta beklemesi sebebiyle ikinci el arabalara ilgi artıyor. Bu nedenle ikinci el araç fiyatları kontrol edilmeyecek bir duruma geldi. Fiyatların “0” fiyatını geçmeye başladığı belirtiyor. Bazı modellerde de fiyatların neredeyse 3 kat arttığı görülüyor. Peki, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araç fiyatları düşer mi? İşte detaylar...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Özellikle son dönemde kurda gerçekleşen dalgalanmalar sebebiyle satışların neredeyse durma noktasına geldiği aktarılıyor. Konuyla ilgili olarak Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkan Vekili Kubilay Yardım, İHA muhabirine açıklamalar yaptı. Satışlarla alakalı olarak dövizdeki dalgalanmalar ve alınan son kararlarla beraber bir duygunluk olduğunu belirtti.

Yardım, ikinci el araba fiyatları artacak mı sorusuyla ilgili olarak da görüşlerini paylaştı. Yardım, çok net olmamakla birlikte pandemi sebebiyle kapanmaların devam etmesi durumunda “0” araç üretilemeyeceğinden dolayı ikinci eldeki yükselişin ve talep patlamasının süreceğini söyledi. Bunun yanı sıra Yardım, “0” araçların gelmesi ve döviz kurundaki dalgalanmaların geçmesi halinde ise piyasanın normale döneceğini düşündüklerini dile getirdi. Peki, ikinci el araç fiyatları yükselir mi?

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Yardım, fiyatlarda yeniden artış olacağının sinyallerini verirken ciddi bir artış olmasa dahi araç bulunamayacağı ve talep fazla olacağı için bir miktar yükseliş yaşanabileceğini belirtti. Bu durumu en büyük nedenlerinden biri olarak ise internetteki siteler aracılığıyla insanların istediği gibi fiyat yazmasına ve bunun denetiminin olmamasına işaret etti. Bunun da alıcıları mağdur ettiğine dikkat çeken Yardım, vatandaşların belirli galeriler ve yetki belgesi bulunan şahıslardan araç almaları halinde daima muhatap bulabileceklerini söyledi.

İkinci el araç kiralama pazarında hareketlilikİkinci el araç kiralama pazarında hareketlilik

İKİNCİ EL PİYASASI SON DURUM

Sektörde uzun süredir böyle bir artışın olmadığını aktaran Kubilay Yardım, ithal araçlar dövizle geldiği için dövizde yaşanan dalgalanmaların fiyatlara hep etkisi olduğunu ancak burada üretilen araçlarda bu denli bekleme süresinin ve fiyat artışının görülmediğini belirtti. Bunun sebebini yeni araç üretiminin olmayışının yanı sıra pandemi sebebiyle toplu taşımadan uzak durmak isteyenlerin özel araçlara yönelmesine bağlayan Yardım, önceden araç fiyatlarının 3-5 ayda en çok 5 bin TL arttığını, şimdi ise en kötü durumdaki araçların dahi 5-10 bin TL prim yaptığını söyledi.

Kendisinin de 2 ay önce 175 TL’ye sattığı aracının fiyatının şu an 270 TL olduğunu belirtti ve bu noktada satmanın mı yoksa satmamanın mı daha kârlı olduğuna dair tereddüt yaşadıklarını aktardı. Ayrıca fiyatların dengelenmesini beklediklerini söyledi. Buna ek olarak internet üzerinden araç satış ilanı verilen sitelere de denetim yapılması gerektiğini belirten Yardım, kimilerinin olmayan aracı satıp kapora alarak vatandaşları mağdur edebildiğine dikkat çekti.

Kentte uzun süredir oto galericilik yapan Hakan Canatar da normal şartlarda %5-10 kâr marjı ile çalıştıklarını fakat pandemi nedeniyle araç bulma konusunda zorluk yaşadıklarını ve fiyatların dalgalandığını söyledi. Canatar, normal zamanlarda herhangi bir aracın fiyatı 50 bin TL iken birinin aynı araca 70 bin TL fiyat yazdığı zaman insanların bunu dikkate almadığını hatırlattı. Şimdi ise insanların buradaki en üst rakamı kendilerine baz aldıklarını ve bir aracın piyasasının birkaç gün içinde ciddi yükselebildiğini aktardı. İkinci el araç fiyatları ne olacak konusunda vatandaşların da araştırmaları devam ediyor.

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