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İkinci el araba fiyatları düştü

31.12.2020 10:36 | Son Güncelleme:
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Sıfır otomobil üretimi Koronavirüs sebebiyle sekteye uğramıştı. Bu durumda ikinci el otomobil fiyatları tavan yaptı. Bu sürecin başlarında stok yapan kişiler yıl sonuna doğru istediği satış adedine ulaşamayınca fiyatlarda indirime gitti. İkinci el araba alacak kişiler için en uygun zaman geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretime ara vermesi, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el otomobil piyasasını da etkiledi. Artan taleple bazı ikinci el otomobillerin sıfır değerinden bile pahalıya satıldığı durumlar oldu. Ancak sıfır araçların piyasaya girmesiyle ivme tersine döndü. İkinci el piyasasında fiyatlar düşerken, galericiler araç almanın tam zamanı olduğunu söyledi.

“İKİNCİ EL ALACAKLAR ELİNİ ÇABUK TUTUMALI”

İkinci el otomobil alım satımı yapan firma sahibi Egemen Kurtçu (37), "İkinci el piyasası şu an araç almak isteyenler için en doğru zaman. Sıfır araçlar ülkeye girmeye başladı. Geçen ay 90 TL'ye sattığımız bir araç bu ay 82 bin TL'ye düştü. Yüzde onluk bir düşüş söz konusu. Ancak daha fazla düşeceğini de düşünmüyorum" dedi.

FİYATLAR OLMASI GEREKTİĞİ SEVİYEYE GELİYOR

İkinci el otomobil satış sorumlusu Muharrem Varol (32), "Pandemi falan derken sıfır araç piyasası oldukça daralmıştı. Taleplerden dolayı fiyatlar sürekli ikinci elde yukarıya çıkmıştı. Sıfır araçlar ülkeye giriş yapmaya başladı. Bu dönemde sıfır araç satışlarımız oldukça arttı. Piyasa suni bir şekilde yükselmişti. Mevcut piyasa fiyatı yerine oturuyor" diye konuştu.

FİYATLAR TEKRAR YÜKSELECEK

İkinci el otomobil almaya gelen emekli öğretmen Nizamettin Gören, "Şu an fiyatlar daha uygun. Pandemi bitince fiyatların artacağını düşünüyorum. Onun için fiyatlar atmadan otomobil almaya geldim" dedi. Cep telefonu satışı yapılan dükkan sahibi, evli ve 1 çocuk babası İsmail Koç (37), "Fiyatlara baktık. Sıfır aracın gelmesiyle piyasada fiyatlar düşmüş. Fakat istediğim aracı bulamadım. Daha önce araç satmıştım. Birkaç ay önce fiyatlar nedeniyle alamamıştım. Bakınıyorum" diye konuştu.

Ayakkabı firmasında çalışan evli ve 1 çocuk babası Erkan Yılmaz (44) ise, "Fiyatlar düşünce otomobil bakmaya geldim. 170 bine kadar bütçem var. İkinci aracım olacak. Bunu eşime almak istiyorum. Pandemi nedeniyle toplu taşıma araçları kullanmasını istemiyorum" dedi.

KAYNAK:DHA

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