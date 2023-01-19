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İkinci el araç alacaklar dikkat! Bunu mutlaka isteyin: Yeni sahibinden çaldı, parçalara ayırdı

19.01.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sattığı aracının yedek anahtarını saklayan kişi, aracı yeni sahibinden çalarak parçalarına ayırdı. İlk başta suçlamaları kabul etmeyen adam, alacak-verecek meselesinden dolayı olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Yetkililer ikinci el otomobil alacak vatandaşları uyararak, alacakları araca ait yedek kontak anahtarını mutlaka teslim almaları gerektiğini söylediler.

İkinci el araç alacaklar dikkat! Bunu mutlaka isteyin: Yeni sahibinden çaldı, parçalara ayırdı

Olay, İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Bir aracın çalındığı ihbarı üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, aracın eski sahibi tarafından çalındığını belirledi. "Kaybettim" bahanesiyle yedek kontak anahtarını teslim etmediğini öğrenilen eski sahibin, aracı çalıp parçalara ayırdığı öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde adamın aracı alacak-verecek mesesinden dolayı çalıp parçaladığı söylediği belirtildi.

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ARACI ÇALIP PARÇALARA AYIRDI

Esenyurt'ta 8 Ocak 2023 tarihinde A.A.'ya ait park halindeki lüks otomobil park edildiği yerden çalındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada otomobilin sahibi A.A. ile görüşen ekipler, aracı satın aldığı kişinin "Kaybettim" bahanesiyle yedek kontak anahtarını teslim etmediğini öğrendi. Alıcı ile satıcının birbirlerini daha önceden tanıdıkları ve aralarında bir alacak verecek meselesi olduğu belirlendi. Bu gelişme üzerine otomobilin eski sahibi Muhammet R.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Önce suçlamaları kabul etmeyen Muhammet R.Y.'nin daha sonra alacağına karşılık elindeki kontak anahtarı ile otomobili çaldığını itiraf etti. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalıntı otomobilin satışına aracılık yapan Ayhan G. ile otomobili parçalara ayırarak yedek parça haline getiren Gökhan Y. ve yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı.

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ARTIK KULLANILAMAYACAK

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalıntı otomobili bulabilmek için bir tamirhaneye baskın yaptıklarında aracın tamamen parçalanarak yedek parça haline getirildiğini belirledi. Otomobilin parçalarının diğer araç parçalarının arasına saklandığı tespit edilirken yapılan çalışma sonucu aracın tüm parçaları bulunarak bir araya getirildi. Ancak otomobilin kupa olarak tabir edilen kaporta bölümünün kesildiği bu nedenle artık kullanılamayacağı ortaya çıktı.

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha önceden 15 suç kaydı bulunan Otomobili çalan eski sahibi Muhammet R.Y., 7 suç kaydı bulunan satılmasına aracılık yapan Ayhan G. ve Otomobili parçalara ayıran 6 suç kaydı bulunan Gökhan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İKİNCİ EL ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!

Yetkililer ikinci el otomobil alacak vatandaşları uyararak, alacakları araca ait yedek kontak anahtarını mutlaka teslim almaları gerektiğini söylediler.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil hırsızlık

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