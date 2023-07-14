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İkinci el araç alış satış videolarıyla gündem olmuştu! Ticaret Bakanlığından üst sınırdan para cezası

14.07.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada çektiği ikinci el araç videolarıyla tanınan, satın aldığı araçları kısa sürede büyük karla başka kişilere satan M.M. isimli kişi hakkında Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, yetki belgesi olmadan ikinci el araç ticaretiyle uğraşan M.M. isimli kişiye üst sınırdan para cezası uygulandığını duyurdu.

İkinci el araç alış satış videolarıyla gündem olmuştu! Ticaret Bakanlığından üst sınırdan para cezası

Yüz binlerce takipçili sosyal medya hesaplarından ikinci el araç alış satış videoları paylaşan M.M. isimli kişi gündem oldu. Videolarda aynı gün satın aldığı araçları yüksek karla kısa sürede başka kişilere nasıl sattığını anlatan kişi, kazandığı parayı da açıklıyordu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran videoların ardından Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı.

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17 ADET TAŞIT SATIŞI YAPMIŞ

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ikinci el araç ticaretiyle ilgili videolar çeken 300 bin TL idari para cezası kesildiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yaan Gürcan şu ifadeleri kullandı:

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"Sosyal medya platformlarında taşıt satışına ilişkin video yayımlayan M.M. isimli şahsın kimlik bilgileri yapılan incelemeler sonucu belirlenmiştir. 2022 ve 2023 yılları arasında toplam 17 adet taşıt satışı gerçekleştirdiği Bakanlığımız İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Bilgi Sistemi kayıtlarından tespit edilmiş olup, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca anılan şahsın fiyatı sahte alıcılarla yükselterek alıcıyı aldattığı tespit edilmiştir.

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Bu kapsamda, bahsi geçen şahıs hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce idari para cezası üst sınırı olan 300 Bin TL idari para cezası uygulanmıştır.

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Ayrıca, 2022 ve 2023 yıllarındaki tüm satışlarının vergi ziyaı açısından incelenmesi amacıyla, bahsi geçen şahsın 2022 ve 2023 yıllarındaki taşıt alım satım bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığıyla paylaşılacaktır.

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Ticaret Bakanlığı olarak spekülatif ve aldatıcı eylemlerle tüketicilerimizi mağdur eden kişi ve kuruluşlara geçit vermeyecek, haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamaları önlemeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."


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sosyal medya Ticaret Bakanlığı ikinci el araba

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