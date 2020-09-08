İkinci el araç fiyatları düşebilir! Tarih verdi..

2019'a kadar sıradan fiyat aralığında seyreden sıfır ve ikinci el araç piyasası 2019'un son çeyreğinde ekonomik ve siyasi gelişmelere bağlı olarak yaşanan döviz krizi yüzünden ciddi fiyat artışlarına tanık olmuştu. 2020 Mart'a geldiğimizde ise tüm dünyayı beklenmedik bir pandemiyle karşı karşıya bırakan COVID-19 sebebiyle birçok araç fabrikası çalışmayı durdurdu ya da çalışanlarında azalmaya gitti.

Bu durum doğal olarak sıfır araçların üretim sayısını azaltarak fiyatlarını yükseltti, ardından bu fiyat artışı ikinci el araçlara da yansıdı. Ticaret Bakanlığının bu konuda yeni bir yönetmelik yayınlayacağını duyurması üzerine ikinci el araç almayı düşünenler merakla bu yeni yönetmeliği bekliyordu. 15 Ağustos 2020'de bakanlık tarafından yayınlanan yönetmelik çeşitli düzenlemeler getirdi ancak ikinci el piyasasında belirgin bir fiyat düşüşü görülmedi.

YENİ YÖNETMELİK SONRASI 2. EL ARAÇ FİYATLARI NEDEN DÜŞMEDİ?

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmeliğin içeriği aslında araç fiyatlarıyla doğrudan bağlantılı değil. Yönetmelik ikinci el araçları al-sat yaparak ticarete dönüştüren ancak ticaret yapma yükümlülüklerini yerine getirmeyen vatandaşların yetki belgesi almasını zorunlu kılıyor. Yeni yönetmeliğe göre bir yıl içerisinde 3'ten fazla araç satışı ticari faaliyet kabul ediliyor ve bu satışları yapan vatandaşların yetki belgesi alması zorunlu hale getiriliyor, yetki belgesi olmayan vatandaşlar idari para cezasına tabi tutulacak. Henüz yetki belgesine sahip olmayan vatandaşlara belge almaları için 31 Ağustos'a kadar süre tanındı.