İkinci el araba pazarında yer alan araçlar şu an en trend konulardan. İkinci el araba almak ise büyük muamma. İlanlarda bir sürü araç var. Tabi ki İkinci el araç ilanlarında kullanılan klişe sözlerde kullanılıyor. Bu ilanlarda kullanılan bazı kelimeler yüzlerde tebessüm bırakabiliyor. İkinci el araç ilanlarında kullanılan klişe sözler neler? O klişe sözleri sizler için inceledik.

ARACIMIZ HATASIZDIR

“Hatasız kul olmaz” diye klişe bir söz ile başlayalım. Araba ilanlarında en sık kullanılan klişe sözler arasında “aracımız hatasızdır” yer alıyor. Genelde böyle ilanların açıklama kısımlarını okuduğunuzda, aracın detaylarının buralara gizlendiğini görebilirsiniz.

BEŞ PARÇA DEĞİŞEN VAR AMA HASAR KAYDI YOK!

Arabada değişen olmasına rağmen hasar kaydının gözükmemesi cazip gelebilir. Ancak sonuç olarak araç kayıtlara geçmeyen bir kaza yapmış ve dışarda onarılmış olabilir. Hasar kaydının otomobilde çıkabilmesi için, otomobili yetkili serviste ve sigorta kapsamında yapılmış olması gerek. Araç hasar bilgisinin olmaması, otomobilin çok temiz olduğunu göstermez. Hele ki arabada bir de değişen varsa kuşku katsayınız artsın.