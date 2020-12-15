İkinci el araba pazarında yer alan araçlar şu an en trend konulardan. İkinci el araba almak ise büyük muamma. İlanlarda bir sürü araç var. Tabi ki İkinci el araç ilanlarında kullanılan klişe sözlerde kullanılıyor. Bu ilanlarda kullanılan bazı kelimeler yüzlerde tebessüm bırakabiliyor. İkinci el araç ilanlarında kullanılan klişe sözler neler? O klişe sözleri sizler için inceledik.
“Hatasız kul olmaz” diye klişe bir söz ile başlayalım. Araba ilanlarında en sık kullanılan klişe sözler arasında “aracımız hatasızdır” yer alıyor. Genelde böyle ilanların açıklama kısımlarını okuduğunuzda, aracın detaylarının buralara gizlendiğini görebilirsiniz.
Arabada değişen olmasına rağmen hasar kaydının gözükmemesi cazip gelebilir. Ancak sonuç olarak araç kayıtlara geçmeyen bir kaza yapmış ve dışarda onarılmış olabilir. Hasar kaydının otomobilde çıkabilmesi için, otomobili yetkili serviste ve sigorta kapsamında yapılmış olması gerek. Araç hasar bilgisinin olmaması, otomobilin çok temiz olduğunu göstermez. Hele ki arabada bir de değişen varsa kuşku katsayınız artsın.
Arabada yaş itibariyle boya olma ihtimali artabilir. Ancak boyanızı çok iyi korursanız böyle bir işleme ihtiyaç kalmayacaktır. Aracınız eğer klasik olacak kadar yaşlı değilse, boyasının daha iyi olması beklenebilir. Bu tarz ilanlardaki arabalar genelde kazadan kaynaklı boya işlemine tabi tutulmuş olabilir.
İşte en büyük yalanlardan bir tanesi de budur. Sigorta şirketi para ödeyecek durumda olacağı için hiçbir şekilde yüksek fiyat belirtmez. Hatta daha düşük ödeme yapabilmek için sizinle savaşır. Genelde bu tarz ilanlardaki araçlar büyük bir kazaya karışması sonucu astronomik rakamlarda hasar kayıtlarına sahip olurlar. O sebepten dolayı sigorta şişirmesi diye birşey yoktur.
LPG’nin yeni takılması aslında çok önemli bir konu değil. Önemli olan LPG’nin doğru bir montaj ve işçilik ile otomobile entegre edilmesidir. Ayarlarının iyi olması da sistemin performanslı ve sorunsuz çalışacağının bir göstergesidir. LPG ruhsata işlidir konusu ise yine klişe sözlerden bir tanesidir. Zaten hali hazırda aracınıza LPG taktırdığınızda LPG’yi 1 ay içinde işletmeniz zorunludur.
İkinci el araç ilanlarında kullanılan klişe sözlerden biri de “dosta gider”. Bu tarz ilanlardan mümkün mertebe uzak durun. Araçta muhtemelen bir sıkıntı olmaktadır.
Klişe sözlerden biri de budur. Bu tarz ilandaki arabalar akşamları mutlaka garaja çekilir. Ancak sanki hiç kullanılmıyormuş ibaresi vermek için bu klişe söz kullanılır.