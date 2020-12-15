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İkinci el araç ilanlarında kullanılan klişe sözler neler?

15.12.2020 16:27 | Son Güncelleme:
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İkinci el araç ilanlarında kullanılan klişe sözler neler?

İkinci el araba alırken bir sürü klişe sözlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. İlanlarda bu sözlerden milyonlarca var. Peki, İkinci el araç ilanlarında kullanılan klişe sözler neler?

İkinci el araba pazarında yer alan araçlar şu an en trend konulardan. İkinci el araba almak ise büyük muamma. İlanlarda bir sürü araç var. Tabi ki İkinci el araç ilanlarında kullanılan klişe sözlerde kullanılıyor. Bu ilanlarda kullanılan bazı kelimeler yüzlerde tebessüm bırakabiliyor. İkinci el araç ilanlarında kullanılan klişe sözler neler? O klişe sözleri sizler için inceledik.

ARACIMIZ HATASIZDIR

“Hatasız kul olmaz” diye klişe bir söz ile başlayalım. Araba ilanlarında en sık kullanılan klişe sözler arasında “aracımız hatasızdır” yer alıyor. Genelde böyle ilanların açıklama kısımlarını okuduğunuzda, aracın detaylarının buralara gizlendiğini görebilirsiniz.

BEŞ PARÇA DEĞİŞEN VAR AMA HASAR KAYDI YOK!

Arabada değişen olmasına rağmen hasar kaydının gözükmemesi cazip gelebilir. Ancak sonuç olarak araç kayıtlara geçmeyen bir kaza yapmış ve dışarda onarılmış olabilir. Hasar kaydının otomobilde çıkabilmesi için, otomobili yetkili serviste ve sigorta kapsamında yapılmış olması gerek. Araç hasar bilgisinin olmaması, otomobilin çok temiz olduğunu göstermez. Hele ki arabada bir de değişen varsa kuşku katsayınız artsın.

YAŞI İTİBARİYLE BOYA MEVCUTTUR

Arabada yaş itibariyle boya olma ihtimali artabilir. Ancak boyanızı çok iyi korursanız böyle bir işleme ihtiyaç kalmayacaktır. Aracınız eğer klasik olacak kadar yaşlı değilse, boyasının daha iyi olması beklenebilir. Bu tarz ilanlardaki arabalar genelde kazadan kaynaklı boya işlemine tabi tutulmuş olabilir.

SİGORTA ŞİŞİRMESİNDEN KAYNAKLI BÜYÜK HASAR KAYDI VAR

İşte en büyük yalanlardan bir tanesi de budur. Sigorta şirketi para ödeyecek durumda olacağı için hiçbir şekilde yüksek fiyat belirtmez. Hatta daha düşük ödeme yapabilmek için sizinle savaşır. Genelde bu tarz ilanlardaki araçlar büyük bir kazaya karışması sonucu astronomik rakamlarda hasar kayıtlarına sahip olurlar. O sebepten dolayı sigorta şişirmesi diye birşey yoktur.

LPG YENİ TAKILMIŞTIR VE RUHSATA İŞLETİLMİŞTİR

LPG’nin yeni takılması aslında çok önemli bir konu değil. Önemli olan LPG’nin doğru bir montaj ve işçilik ile otomobile entegre edilmesidir. Ayarlarının iyi olması da sistemin performanslı ve sorunsuz çalışacağının bir göstergesidir. LPG ruhsata işlidir konusu ise yine klişe sözlerden bir tanesidir. Zaten hali hazırda aracınıza LPG taktırdığınızda LPG’yi 1 ay içinde işletmeniz zorunludur.

DOSTA GİDER

İkinci el araç ilanlarında kullanılan klişe sözlerden biri de “dosta gider”. Bu tarz ilanlardan mümkün mertebe uzak durun. Araçta muhtemelen bir sıkıntı olmaktadır.

GARAJ ARABASI

Klişe sözlerden biri de budur. Bu tarz ilandaki arabalar akşamları mutlaka garaja çekilir. Ancak sanki hiç kullanılmıyormuş ibaresi vermek için bu klişe söz kullanılır.

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