İkinci el araç pazarında fiyatları düştü

Ocak ayından sonra sektörün canlanacağını söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, “Toplu taşımayı kullanmak istemeyenler, ekonomik araçlara yöneldi. Şu anda otomatik vites, 100-150 bin lira bandındaki araçlara talep var. Fiyatlar yüzde 15’lik bir indirim oldu, devamı gelecektir. 2021’de bu yılın açığını kapatacağımızı düşünüyorum, yeni yıldan umutluyum” dedi.

Pandemi başlangıcı ile sıfır ve ikinci el araba fiyatları tavan yapmıştı. Yıl sonu sıfır otomobil fiyatlarında yapılan indirimler ile birlikte ikinci el araba fiyatları da düşüşe geçti. Son durumda ikinci el araç pazarında fiyatları düştü .

DAHA ÇOK EKONOMİK ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR

Mehmet Ali Özkan, “Kovid-19 başladığında piyasada bir durgunluk oldu. Hayat normale dönüp, ilk şok atlatılınca taleplerin artığını gördük. Çünkü insanlar virüse yakalanma endişesiyle toplu taşımaya binmekten çekindi ve araç almak için oto galericilerin kapısını çaldı. Ama üst segment değil daha ekonomik araçlar alındı. Bu dönemde ikinci el araç satışları yüzde 35 arttı” diye konuştu.

YENİ YILDA HERŞEY DEĞİŞECEK

Yeni yıldan herşeyin değişeceğini belirten Özkan, “Böyle olunca eldeki araçlar yüzde 20 hatta yüzde 40’lara varan oranda fiyat artışıyla satıldı. Şu anda fiyatlar düşüşte, yüzde 15’lik bir indirim var. Ocak ayından sonra satışların daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü insanlar artık sıfır araç yerine ikinci ele yöneldi. 2,3 yaşındaki araçların satışında ikinci elde olsa yaprak kımıldamıyor, ikinci elde ise pahalıya değil 70 ile 150 bin bandındaki araçlara olan talep fazla. Hala belirsizlik olduğu için 200 bin ile daha fazla fiyatı olan araçların satışı çok düşük” dedi.

EN AZ TERCİH EDİLENLER MANUEL VİTESLİ ARAÇLAR

Özkan, “Geçen yılın aynı aylarında hem satışlar hem de araçların fiyatları daha iyiydi. Birçok esnafın 1 ay boyunca satış yapmadığını biliyoruz. Aşının gelmesiyle panik havası dağılınca şubattan sonra rahatlamayı bekliyoruz. Manuel vites araç satışımız yok” diye konuştu.

Kaynak: DHA



