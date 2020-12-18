HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. İkinci el araç pazarında fiyatları düştü

İkinci el araç pazarında fiyatları düştü

18.12.2020 11:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İkinci el araç pazarında fiyatları düştü

İkinci el araç pazarında fiyatlar düştü. Koronavirüs salgını başladığında sıfır araç fiyatları tavan yapmıştı. Sıfır araçların fiyatlarının artması ikinci el pazarını da etkiledi. Ancak yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarında düşüş yaşadı.

Pandemi başlangıcı ile sıfır ve ikinci el araba fiyatları tavan yapmıştı. Yıl sonu sıfır otomobil fiyatlarında yapılan indirimler ile birlikte ikinci el araba fiyatları da düşüşe geçti. Son durumda ikinci el araç pazarında fiyatları düştü.

İKİNCİ EL ARAÇ PAZARINDA FİYATLARI DÜŞTÜ

Ocak ayından sonra sektörün canlanacağını söyleyen Garaj Avrasya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Özkan, “Toplu taşımayı kullanmak istemeyenler, ekonomik araçlara yöneldi. Şu anda otomatik vites, 100-150 bin lira bandındaki araçlara talep var. Fiyatlar yüzde 15’lik bir indirim oldu, devamı gelecektir. 2021’de bu yılın açığını kapatacağımızı düşünüyorum, yeni yıldan umutluyum” dedi.

SALGIN BİREYLERİ ARABA ALMAYA İTTİ

Kovid-19 salgını nedeniyle toplu taşımadan kaçınmak isteyen vatandaşlar, otomobil satın almaya yöneldi. Dünya genelinde fabrikaların sıfır araç üretiminin durma noktasına gelmesi, ikinci el araçlara talebi arttırdı. Talep artışıyla fiyatlar da yükselmişti. Fakat normalleşmeye fabrikaların yeniden üretime geçmesi, otomobil firmalarının yaptığı kampanyalarla fiyatlardaki düşüş devam ediyor.

DAHA ÇOK EKONOMİK ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR

Mehmet Ali Özkan, “Kovid-19 başladığında piyasada bir durgunluk oldu. Hayat normale dönüp, ilk şok atlatılınca taleplerin artığını gördük. Çünkü insanlar virüse yakalanma endişesiyle toplu taşımaya binmekten çekindi ve araç almak için oto galericilerin kapısını çaldı. Ama üst segment değil daha ekonomik araçlar alındı. Bu dönemde ikinci el araç satışları yüzde 35 arttı” diye konuştu.

YENİ YILDA HERŞEY DEĞİŞECEK

Yeni yıldan herşeyin değişeceğini belirten Özkan, “Böyle olunca eldeki araçlar yüzde 20 hatta yüzde 40’lara varan oranda fiyat artışıyla satıldı. Şu anda fiyatlar düşüşte, yüzde 15’lik bir indirim var. Ocak ayından sonra satışların daha da artacağını düşünüyoruz. Çünkü insanlar artık sıfır araç yerine ikinci ele yöneldi. 2,3 yaşındaki araçların satışında ikinci elde olsa yaprak kımıldamıyor, ikinci elde ise pahalıya değil 70 ile 150 bin bandındaki araçlara olan talep fazla. Hala belirsizlik olduğu için 200 bin ile daha fazla fiyatı olan araçların satışı çok düşük” dedi.

EN AZ TERCİH EDİLENLER MANUEL VİTESLİ ARAÇLAR

Özkan, “Geçen yılın aynı aylarında hem satışlar hem de araçların fiyatları daha iyiydi. Birçok esnafın 1 ay boyunca satış yapmadığını biliyoruz. Aşının gelmesiyle panik havası dağılınca şubattan sonra rahatlamayı bekliyoruz. Manuel vites araç satışımız yok” diye konuştu.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
İşte yeni Skoda Octavia'nın fiyatı!İşte yeni Skoda Octavia'nın fiyatı!
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Tesadüfen bulundu! 16-17'nci yüzyıllara ait

Tesadüfen bulundu! 16-17'nci yüzyıllara ait

MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!

MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Aston Martin DBS Superleggera Concorde üretime girdi

Sonunda üretime girdi

İşte yeni Skoda Octavia'nın fiyat listesi! Yeni Skoda Octavia Türkiye’de kaç paradan satılacak?

İşte yeni Skoda Octavia'nın fiyatı!

Suzuki bir asrı devirdi!

Efsane 100. yılını kutluyor

Yeni Seat Leon 2021 AUTOBEST ödülünü kazandı!

Yeni Seat Leon'a 2021 AUTOBEST ödülü

Pirelli'den Land Rover Defender'a özel lastik

Pirelli'den Land Rover Defender'a özel lastik

Hyundai 2.3 Litrelik turbo motor üzerinde çalışıyor

Yeni ünite üretilecek mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.