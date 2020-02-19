İkinci el araç piyasasında 'yok artık' dedirten ilan!

İkinci el araç ilanları arasından kullanılmaz hale gelen bir otomobil için istenilen fiyat ikinci el araç piyasasındaki yükselişi gözler önüne serdi. Bakın bu araç için ilan veren kişi kaç bin lira istedi...

Araç neredeyse paramparça ama...

İkinci al araç satışının da yapıldığı bir e-ticaret platformundaki ilan, sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi. Kullanılmaz durumdaki araç için istenen bedel ikinci el araç piyasasındaki yükselişi gözler önüne seriyor.

Sıfır araç stoklarının talebe cevap verememesi, model yılı geçişi sebebiyle ithal markaların büyük bir bölümünün 2020 model sıfır araçları getirememesi sonucu, piyasada sıfır araç bulmakta zorlanan tüketici ikinci ele yöneldi.

İkinci el otomobil piyasasındaki yüksek talep fiyatların büyük oranda yükselmesine neden oldu.

İkinci el araç satışının da yapıldığı bir e-ticaret platformundaki ilan dikkat çekiyor.

İlana koyulan 2008 model aracın neredeyse paramparça olduğu görülüyor.