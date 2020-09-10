İkinci el aracın değeri bu şekilde belirleniyor! Arabanızı satmadan önce...

İkinci el bir aracın değeri belirlenirken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise aracın çeşitli özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Aracın model yılının ne olduğu, segmenti ya da kaç kilometrede olduğu gibi veriler, aracın fiyatı üzerinde oldukça önemli belirleyicilerdir. Bunlara ayrıca aracın hasar kaydı olup olmaması da ilave edilebilir.

Diğer sektörlerde de olduğu gibi fiyat belirleyebilmek için öncelikle yapılması gereken iş, pazar araştırması. Piyasadaki diğer ikinci el araçların fiyatı hakkında bilgi sahibi olmak, alıcı ya da satıcının kendi işlem yapacağı aracın değeri hakkında da genel bir tahmin yürütebilmesini sağlar.

İkinci el araç piyasasında alım ya da satım gibi işlemler gerçekleştirmek isteyen tüketicileri oldukça büyük bir kafa karışıklığına iten ekonomik kararsızlık, ikinci el araçlar için fiyat belirlemeyi de bir hayli zorlaştırıyor. Piyasada bazı araç sahipleri araçlarını hemen satabilmek için pazarın altında fiyatlar belirlerken çoğu satıcı; enflasyon ve kur gibi ekonomik verilerdeki artışa paralel bir biçimde araçlarının fiyatını yukarı çekiyor. Peki bir aracın piyasa değeri nasıl belirleniyor?

İkinci el aracın değeri konusunda belirleyici olan etkenlerden biri de aracın yakıt türü. Aynı model ve benzer özelliklere sahip iki araç kıyaslandığında dizel yakıt kullanan araç, aynı oranda dolu bir depo ile daha fazla yol yapabileceği için fiyatı da daha yüksektir.

Tüm bunların dışında, üzerinde alım ya da satım işlemleri yapılacak olan araç, özel ve eşsiz modifikasyonlara sahipse bu da fiyatını yükseltecektir. Bu noktada bakım, değişen parçalarının orijinalliği gibi hususlar da oldukça belirleyici.

İKİNCİ EL ARAÇ DEĞERİ BELİRLEMEDE YARDIMCI UYGULAMALAR

Araçlar ile ilgili çok fazla tecrübesi ya da bilgi birikimi olmayan insanların, tüm bu ayrıntıları denetleyebilmesi oldukça zor olabilir. Bu yüzden daha tecrübeli insanlara veya bu alanda hizmet veren kurumlara danışmak gerekebilir. Günümüzde diğer alanlarda olduğu gibi teknoloji, bu konuda da kullanıcıların dostu ve yardımcısı oluyor. Bazı internet siteleri ya da akıllara telefonlara kurularak kullanılabilecek birçok uygulama, ikinci el aracınızın özelliklerine göre değerini belirlemenize oldukça önemli katkılar sağlayabilir. Bu uygulamalar sayesinde fiyatlar hakkında genel bir bilgi edinebilir, satmayı düşündüğünüz araca kendi isteğiniz doğrultusunda bir fiyat etiketi koyabilirsiniz.

